傳中國正研擬獎勵生育 二胎概念股集體暴漲

傳中國國家委員會正在研究獎勵生育的可能性，預計今年底完成研究送上報，消息傳出後，激勵今 (12) 日中國二胎概念股集體暴漲。

市場指出，今年來中國國家衛健委已組織專家，研究獎勵生育的可能性，探討包括對生育子女家庭給予物質、稅收減免等，測算對不同孩次家庭給予獎勵，所能帶來對刺激生育的不同效果，這項研究預計在年底完成。

上述消息傳出後，今日早盤二胎概念股集體暴漲，其中愛嬰室 (603214-CN) 一度觸及漲停、創源文化 (300703-CN) 漲幅超過 6%，起步股份 (603557-CN)、安奈兒 (002875-CN)、大衛醫療 (300314-CN) 等個股同樣紅通通。

愛嬰室今日一度觸及漲停 (圖自新浪財經)

專家表示：「獎勵一孩還是獎勵二孩？怎麼獎勵？每年要花多少錢，這些都需要深入論證」希望能讓成本、效益最大化。

中國人口與發展研究中心副研究員黃匡時表示，為應對少子化和老齡化，建議每月對每個孩子和每個老人減免人民幣 1000 元的稅收。針對孩子的稅收減免，夫妻雙方共用額度，單親家庭享受全部額度，而針對老人的稅收減免，實際贍養老人的子女享受稅收減免。

中國全面實施二胎方案已經有兩年半，相關政策還在陸續出爐，日前遼寧省印發《遼寧省人口發展規劃 (2016—2030 年)》，提出到 2030 年，總和生育率提高 1 倍，並對生育子女家庭給予多方獎勵，引發熱議。