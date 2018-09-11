【異動股】軍工板塊漲幅居前 中飛股份(300489-CN)等多股漲停

軍工板塊漲幅居前，截止午後發稿，安達維爾(300719-CN)漲停報13.79元，天奧電子(002935-CN)漲停報49.46元，華昌達(300278-CN)漲停報7.26元，中飛股份(300489-CN)漲停報14.21元，通光線纜(300265-CN)漲停報6.17元，金盾股份(300411-CN)漲9.13%報11.35元，北方導航(600435-CN)、中航飛機(000768-CN)、愛樂達(300696-CN)、四創電子(600990-CN)等股均紛紛漲逾3%。

據科技部消息，在“國家質量基礎的共性技術研究與應用”重點專項支持下，我國利用自主研製的“北鬥時間傳遞裝置”，基於該時間傳遞鏈路，成功進行了從中國北京到法國巴黎的超8200公里遠程時間頻率傳輸併完成了洲際時間比對，該係統時間穩定度優於1納秒，與GPS鏈路結果的吻合度優於2納秒。北鬥鏈路的建立將為世界各國的國際標準時間合作開辟新道路，成為國際遠程時間傳遞鏈路的重要組成部分，取得北鬥係統國際化應用新突破。

此外，分析人士表示，從軍工企業的半年報來看，軍工行業基本面改善邏輯逐步得到驗證，短期軍工板塊向好，在一定程度上也受中報業績的催化。預計三季度行業改善還會有進一步體現。在該基金經理看來，由於在盈利攀升的預期下，行業估值處於歷史較低位置，而且未來軍工改革落地也值得期待，這一板塊目前已具有一定的安全邊際，具備了較好的配置價值。

多家受訪的京滬大型保險機構也認為，在中期業績有所改善的行業中不乏投資機會。比如，軍工板塊就值得短期重點看好，他們將積極把握住這一結構性投資機會。險資短期看好軍工板塊的主要理由有叁點。一是基本面與板塊走勢背離。二是相較其他板塊，軍工板塊還未被市場資金過多重視，存在蓄勢發力的空間。叁是部分軍工個股出現大股東增持行為，釋放出公司股價被低估及管理層看好公司未來前景的積極信號。

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