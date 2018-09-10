國泰世華銀大陸子行開業 未來版圖擬擴張至中國中西部

國泰金 (2882-TW) 旗下國泰世華銀行 (中國) 已獲大陸銀保監會批准開業，正式升格為大陸子行，國泰金董事長蔡宏圖今 (10) 日親率集團高階主管專程前往上海舉行開業記者會。截至上半年為止，國泰世華銀海外獲利為 42 億元，占全行稅前盈餘比重 32.2%，未來大陸布局策略，將積極籌劃中國中西部地區設點，若擴大到整體海外發展策略，則將聚焦於大中華、東南亞地區整合佈局。

國泰世華銀行 (中國) 有限公司資本額為等值人民幣 30 億元，註冊地為上海市，由國泰世華銀行董事長郭明鑑擔任子行董事長、原上海分行行長林尚民出任子行行長一職，初期將主要以企業金融、金融交易、機構同業及投資銀行四大業務版塊同步發展，藉由導入國泰金控及台灣母行的優勢資源，以各業務版塊間的高效聯動增加跨境業務和跨售的機會。

國泰世華表示，上海、香港、新加坡三地據點，皆為國泰世華海外區域重要的營運中心，本次大陸分支行轉制為子行，除可以有效促進完善各項規章制度，進一步提升管理和服務水準，更能積極擴展人民幣相關的新種業務。

未來國泰世華 (中國) 的企金業務重心將專注發展符合大陸經濟未來發展方向，同時為國泰世華所熟悉的領域與行業，也計畫針對抗風險能力高的中小企業，及環境友好型企業提升服務力度，積極回應普惠金融政策，履行企業社會責任。更將與香港分行緊密合作，提供客戶多元化的跨境金融服務，深化中港台金融合作。

國泰世華銀行目前在大陸設有三家分行及三家支行，其中上海分行於 2010 年 12 月設立，為首批在大陸開業的台資銀行，上海分行下設有閔行支行、自貿試驗區支行及嘉定支行，另於華北及華南設有青島分行及深圳分行。國泰世華銀行大陸子行開業後將立足現有分支機構所在長三角、珠三角、環渤海三大區域，圍繞一帶一路倡議和長江經濟帶、環渤海地區、粵港澳大灣區發展，未來亦將積極籌劃中西部地區設點，逐步擴大服務領域。

國泰世華銀行因應集團成為「亞太地區最佳金融機構」之一的發展願景下，著重大中華區與東協國家的整合佈局，於大陸、香港、新加坡、馬來西亞、越南、泰國、菲律賓、緬甸、寮國、柬埔寨、印尼等 11 個國家及地區擁有 68 個營業據點，為目前在大中華及東協兩大經貿區域擁有最多營運據點的台資民營銀行，未來將更聚焦於大中華、東南亞地區整合。