“壽險一哥”再獲大摩增持，股價卻是一落千丈

港交所最新資料顯示，中國人壽（02628—HK、601628—CN）獲摩根大通JPMorgan Chase & Co．於9月3日以每股平均價17.5669港元增持約4346.29萬股，涉資約7.635億港元。增持後，摩根大通的持股數目為6.199億股，最新持股比例由7.74%升至8.33%。而此次增持是繼8月31日摩根大通增持中國人壽7519萬後的二度增持操作，當時增持每股作價為17.6615元，總值13.28億港元。作為國内傳統壽險一哥的中國人壽，短短不到10天時間受摩根大通兩度大舉增持，本是利好之舉，二級市場股價卻是連連創新低，到底為哪般？

業績高增長與市值負增長

據中國人壽8月23日公佈的2018年上半年年報獲悉，中國人壽實現營業收入4071.72億元，同比增長1.43%；歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣164.23億元，同比增長34.2%；保費收入3604.82億元，同比增長4.2%，核心償付能力充足率和綜合償付能力充足率均為262.25%。單從業績方面上看，能在2018年上半年金融嚴監管與美國頻頻揚起保護主義大旗悍然發動貿易爭端的亂世之下，獲得業績的高增長，實屬難得。

而業績高增長的背後，卻是股價頻頻下挫。據財華社於2018年08月10日—9月10日區間統計：A股中國人壽區間股價漲跌幅為-4.92%，資金淨流向為-1337萬人民幣，截至9月10日收盤，報21.26元人民幣，總市值為6009億人民幣；股價盤中一度跌至21.13元，股價創出兩年來的新低；滬指區間漲跌幅為-4.47%。

H股股價區間漲跌幅為-13.15%，股價截至9月10日收盤，報16.78港元，總市值為4743億港元；股價盤中一度跌至16.62元港幣，股價也創出近兩年來的新低；恒生指數區間漲跌幅為-6.97%。H股保險行業指數區間漲跌幅為-7.35%，A股保險行業指數區間漲跌幅為-3.56%；從二級市場表現來看，業績穩增之勢，A、H股價卻創出近兩年新低。

圖片來源：同花順

從大環境上看，作為上證50、MSCI等權重指數的標的股，中國人壽股價跌幅卻高於大盤指數與權重指數；此時，股價大跌原因歸於大環境影響，併不靠譜。縱覽中國人壽上半年財報，唯一瑕疵是新業務價值業務大幅下降，而新業務大幅下滑不單單是中國人壽一家。實際上，從上半年壽險企業發佈的業績報可知，包括中國人壽在内的四家大型上市壽險企業，新業務價值都是出現不同程度的下滑。造就壽險企業新業務下滑的原因，業内人士表示：“金融嚴監管引導下，壽險行業近兩年進行了艱苦的調整，新業務出現下滑，歸於從產品渠道、期限、種類進行了全方位的轉型所影響”。至此，股價大跌在行業環境趨同的情況下，中國人壽股價跌幅高於行業水準，或許存在其他影響因素。

董事大換血，轉型之路成疑

9月7日上午，中國人壽集團召開幹部大會併宣佈：王濱任中國人壽集團董事長、黨委書記(其中董事長職務按有關程序辦理)，楊明生不再擔任中國人壽集團董事長、黨委書記職務。面對中國人壽突如其來的董事變動，當日A、H股股價都出現小幅度的下挫，同時市場出現不同的質疑聲音；一方面，市場主要質疑王濱3天前剛剛卸任中國太平保險集團董事長的就迅速入住中國人壽董事會；王濱雖然歷經7年政府機關、3年央行、7年農發行、12年交通銀行和6年中國太平，橫跨政府、央行、政策性銀行、商業銀行和保險公司五大領域，現年60歲的王濱迎來了第六次職業轉場；對目前正處於轉型階段的中國人壽，王濱管理理念是否適合中國人壽有待驗證。

另一方面，從2018年壽險上市企業公佈的1-7月份保費增速排名，平安壽險（21.14%）>太保壽險（13.76%）>新華人壽（11.02%） >中國人壽（4.42%）；其中，中國平安的增速是最大，呈現黑馬本色。雖然中國人壽1-7月份原保費以3854億元穩居第一，中國平安以3015億元位居第二，但兩者原保費相差僅839億，以目前中國平安增速上看，保費超過中國人壽隻是時間上的問題。面對日益壯大的中國平安，中國人壽此時的換帥，王濱能否帶領中國人壽挽回頹勢也是有待考驗。

結束語

面對摩根大通的增持，股價卻跌跌不休，一方面，受内地去槓桿等資金收緊影響，疊加中美貿易爭端帶來的外部紛擾下，滬指、恒指持續走低，股價短期承壓下行，另一方面，在中國人壽轉型之路上，突如其來的換帥給中國人壽增加了短期不確定因素，不排除場内資金抛售股票，規避短期風險。

作者：沈少鴻

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