美續極限施壓人民幣收創逾半個月新低 關注監管層態度

人民幣兌美元即期周一收跌近280點至逾半個月新低，中間價亦跌近180點創兩周新低。交易員稱，強勁美國經濟數據提振美元指數，美國總統特朗普威脅升級中美貿易戰亦繼續影響購匯情緒，人民幣或逐漸滑向6.9元關口，關註監管是否會出台更多穩定市場預期舉措。

他們並表示，由於離岸CNH更易受外界影響，匯價表現更為弱勢，近期離岸人民幣流動性較之前有所收緊，做空人民幣成本上升，這也導致市場對人民幣流動性的需求更為急切，但預計要擊退做空勢力並扭轉人民幣跌勢，短期看難度不小。

“消息面利空也差不多出盡了，但是離岸還是偏買美元，接下來要看監管層的態度，”一中資行交易員稱。

另一中資行交易員亦表示，近期逆周期發揮關鍵作用，中間價明顯被壓制住，但美元漲勢偏強，後市亦需關注監管舉措。

湯森路透數據顯示，截止下午16:00，香港金管局100億元人民幣日間回購協議流動性安排的額度HKMAOOF被調用67.80億元，金管局指定的一級流動性提供行也提供了60億元的流動性。

中國海關上周六公布的數據則顯示，中國8月進出口同比增速平穩放緩，出口弱於進口導致順差進一步收窄。分析師指出，隨著中美貿易摩擦進一步升級，未來月份的不確定性上升。

而中美貿易戰持續升級可能性仍較大。美國總統特朗普上周五警告，他準備對幾乎所有從中國進口的商品加征關稅，除了未來幾天即將對價值2,000億美元的商品征稅之外，還要對另外2,670億美元的商品征稅。

“若有進一步關稅措施，料將導致人民幣走貶及美元走強，我認為新興市場貨幣也會應 聲下跌，”三菱日聯銀行首席外匯策略分析師Minori Uchida稱。

中國國務院金穩會日前召開第三次會議稱，當前宏觀經濟形勢總體穩定，繼續有效化解各類金融風險，既要防範化解存量風險，也要防範各種“黑天鵝”事件，保持股市、債市、匯市平穩健康發展。

全球匯市方面，美元兌一籃子主要貨幣周一走高，因市場擔心美中貿易沖突升級。

受美國不斷施壓且美國經濟表現強勁提振加息預期等雙重影響，離、在岸美元/人民幣風險逆轉指標均有所上行，表明市場看貶人民幣預期加重。

路透上海9月10日

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)