陳茂波：一帶一路風險管理保險市場料達16萬億美元

財政司司長陳茂波，於9月10日的香港保險業未來發展論壇上介紹，為推動本港保險業發展，特區政府已向內地提出建議，容許香港保險公司，於粵港澳大灣區設立辦事處，為在香港購買保單的內地客戶提供服務，以及在港購買保單並於大灣區工作的港人提供服務。此外，又向內地銀行保險業監管部門建議，讓香港保險業界能於大灣區分銷保險產品。

大灣區保險市場潛力龐大。他介紹大灣區人口達6900萬人，相當於香港人口的9倍；GDP規模達1.57萬億美元，相當於韓國規模。據香港貿易發展局統計，大灣區中產階級會動用27%資產於理財金融產品。

為增加香港保險業競爭力，特區政府亦提出相關稅務優惠，調整監管條款，並讓內地保險業在港設點的資本要求，有所下調；加強了中港兩地保險業跨境業務合作。政府亦大力推動海運保險市場，並先後吸引了來自德國和英國保險公司，在港設立海運保險業務。

國家的一帶一路倡議，亦為保險業界提供機會。他介紹據亞洲基建投資銀行估計，直至2030年每年需要高達1.7萬億美元，投資於沿線基建項目。不過這些基建項目若沒有足夠的保險覆蓋，包括財務、法律、監管風險管理，項目將難以推行。亦有內地保險業界估計，沿線項目涉及的風險管理保險市場規模，可以高達16萬億美元！

文：周燕芬

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)