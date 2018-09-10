台股大跌 顧立雄：外資轉買超了 蘋果不管移到哪都須蘋概股

受到中美貿易戰擴大影響，台股今 (10) 日大跌 121 點，不但跌破年線、也跌破 10800 點關卡，對此金管會主委顧立雄表示，台股基本面還不錯，外資十點半也轉買超了，後續仍會持續關注。至於美國總統川普要蘋果移回美國，顧立雄認為，蘋果不管移到哪裡去，所需要的零組件，還是需要蘋概股支撐，這部分不用擔心。

美國總統川普上周五一句「要蘋果回美國生產」，並揚言蘋果若不將產線從中國大陸搬回美國，將被課徵高關稅，讓台股今日賣壓明顯沈重，不僅鴻海持續向下破底，同列蘋概指標股的大立光股價一度下跌逾 400 元，終場重摔 7.82%。

台股今日表現弱勢，主要由於台股蘋果供應鏈整體走弱，大立光、鴻海、可成、和碩、美律、嘉聯益等股，都有明顯跌勢，其中，大立光、鴻海、可成、和碩及嘉聯益也都同步在今天股價同步破底。

談到台股重挫，顧立雄表示，股市有沒有破季線、月線或年線，都不太是主管機關隨時要發表相關回應的訊息，股市整體要注重市場健全性，台股基本面還不錯，加上就他掌握數字來看，外資十點半還轉為買超，今天主要還是消息面影響，跌幅雖過大，但相關跡象顯示台股健全度應該還好。

此外，針對美國總統川普要蘋果移回美國，顧立雄認為，蘋果不管移到哪裡去，所需要的零組件，還是需要蘋概股支撐，這部分不用擔心。