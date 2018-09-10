銀聯國際：雲閃付APP落地港澳，首批6間銀行

隨著移動支付的不斷發展，支付新時代悄悄來臨。9月10日，銀聯國際宣佈，繼在港澳地區推出銀聯手機閃付服務後，即日推出的「雲閃付」APP將為港澳居民提供境內外移動支付服務，這是目前唯一的跨境支付應用程式。

銀聯國際香港分公司總經理劉恆在發佈會現場表示，銀聯卡從2004年開始，業務佈局從境內到境外，銀聯的業務本質一直未變，此次提供新的支付工具，使得港澳居民可以通過在雲閃付APP上綁定港澳銀聯戶口的信用卡、借記卡及預付費卡，於內地、港澳甚至海外有銀聯二維碼的所有商戶進行消費。

即日起，港澳居民可在APP Store和Google Play下載雲閃APP，使用本地手機號碼註冊后，首階段可綁定6家銀行機構所發行之銀聯卡，分別是中銀香港、交銀香港、僑達銀行、中銀澳門、大西洋銀行和廣發澳門，預計年內綁卡服務會進一步覆蓋港澳地區大部分銀行。

此次推出的雲閃付APP旨在為港澳居民提供更方便、快捷、安全的支付新方式，通過掃描商戶的專用收款二維碼，或被掃描移動手機程式里的二維碼，即可完成支付。劉恆續指，雖然「雲閃付」APP港澳版未支持P2P轉賬服務，不過，初期會有很多優惠獎勵措施去吸引用戶使用該服務。比如：首次下載雲閃付APP、成功註冊綁卡并進行第一筆消費的港澳用戶，即可獲贈88元人民幣的大額紅包，可用於在內地消費。此外，香港多個商戶也做了30港元減20港元的立減優惠。

銀聯雲閃付APP在各類生活場景中使用廣泛，比如港珠澳大橋通行和跨境巴士，亦支持在地鐵、公交及各類出行APP中使用，還有若干家大型書店、影城、戲院、超市便利店……生活中的衣食住行，方方面面都有機會使用到。

文：夏雨辰

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