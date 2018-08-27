網家搶進泰國跨境電商版圖 PChome Thai台灣館上線

國內大型電商平台網家 (8044-TW) 看好東南亞龐大跨境電商商機，今 (27) 日宣布與外貿協會建立「PChome Thai 台灣館」，提供台灣中小企業包括 3C、美妝、母嬰和運動休閒商品等前進泰國市場另一個便利管道。

網家原本是在泰國專注經營在地市場，不過此策略今年起明顯調整，改為切入跨境電商版圖，藉此將台灣優質商品引進東南亞。

網家認為，東南亞網路零售占其整體零售僅約 1%，顯然成長空間還很大，將繼續透過導入海外商品或其他的國際電商品牌服務來切入。

PChome Thai 提供完整跨境交易解決方案，包括集貨轉運國際物流、賣家貨款金流服務、雙語介面雙語客服、當地行銷服務和免費開店服務等，讓將台灣中小企業可便利將優質商品賣向泰國。

為了打響市場知名度，PChome Thai 台灣館自今日起至 11 月上旬推出「Knock Knock Taiwan」泰國線上免運購物節，商品可免運從台灣跨境送貨，藉此提升台灣數位銷售的好感體驗和知名度。

除了網家，東森 (2614-TW) 轉投資東森購物也正在積極著墨跨境電商，透過日前併購的新事業體草莓網，在京東、天貓等皆已上架，力拚搶下中國龐大內需市場一席之地。