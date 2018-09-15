小錢投保變額萬能壽險 買到高保障＋投資收益

撰文：林 竹

隨著年齡不斷增加，小資族責任將愈來愈重，需要更多的壽險保額，然而台灣人喜歡買保單，卻忽略壽險保障的重要性！

按保險事業發展中心公布的統計數據顯示，2017 年台灣人平均每張壽險保單保額為 73 萬元。對比聯徵中心統計到去年 7 月底的數據，台灣人平均房貸借款金額是 384 萬元，政治大學風險管理與保險學系主任彭金隆指出，若投保壽險是為了降低未知風險一旦發生可能衝擊家庭財務，那麼台灣人的壽險保額甚至連房貸風險都無法轉嫁，保障明顯不足！

問題是上班族如果想增加壽險保額，會發現傳統終身壽險的保費好貴，以 25 歲男性投保 20 年期終身壽險，保額 100 萬元年繳保費就要 2 萬 7,900 元。改買 20 年期定期壽險，保費雖可便宜 9 成，但保額卻固定不能變更。認證理財規畫顧問（CFP）李安昇建議，小資族要增加壽險保障，最聰明的選擇是買「變額萬能壽險」，按同樣保額，年繳保費跟定期壽險差不多，但保額可按需求調整。

他指出，變額萬能壽險為投資型保單的一種，同時具壽險保障與投資連結雙重功能，保戶繳的保費扣掉相關費用與保險成本，就全部拿去投資。而且因為法令嚴格規範，變額萬能壽險需對外公開所有費用項目與內容，因此成本相對透明。小資族只要依循以下 5 步驟，就能挑出優質的變額萬能壽險：

1. 買變額萬能壽險的首要原則是「保額彈性要大」！逢甲大學風險管理與保險學系專任助理教授黃孝慈解釋，所有變額萬能壽險的保單條款都會附上「保額倍數表」，標記不同年齡層男女性，可買到保額的最低與最高倍數。將其乘上年繳目標保費，就能算出可買到的最低與最高壽險保額。

2. 接著再比保單收取的各項費用。認證理財規畫顧問（CFP）王信力指出，變額萬能壽險各項費用會直接從所繳保費或保單帳戶價值中扣除，常見費用有保費費用、行政管理費和超額費用，原則是「超額費用率愈低愈好」。

3. 接下來比較保險成本，即是購買每萬元保額要付出的月繳費用。認證理財規畫顧問（CFP）吳士賢指出，相關計價方式都會附載在保單條款內，依男女性不同年齡投保表列，每月從保單帳戶價值中扣除，也是愈低愈好。

4. 再來則要比較保單的附加附約功能與其他條件。認證理財規畫顧問（CFP）張佳瑩指出，變額萬能壽險都採主約設計，可額外附加同保險公司的附約。有些保單還可附加帳戶型附約，特色是不必額外繳附約保費，可以直接從保單帳戶價值中扣繳保費，而且保費比傳統附約低。此外，有的變額萬能壽險還提供回饋機制，給付加值給付金，原則上給付條件愈寬鬆愈好。

5. 最後是比較投資標的選擇範圍和相關費用。認證理財規畫顧問（CFP）王琦惠指出，連結標的愈多元，保戶能有愈多選擇愈好。例如只連結 1 檔全委投資帳戶的變額萬能壽險，選擇性就小於同條件下，可連結多檔共同基金與 ETF 的保單。

過去 4 年，《Smart 智富》月刊舉辦「Smart 智富保單評選」活動，針對台灣民眾需要的醫療保險進行評選。2018 年，《Smart 智富》再與「台灣理財規劃產業發展促進會（TFPA）」、商智資訊合作，針對市售 17 家壽險公司、共 105 張變額萬能壽險進行評選，經過 4 次深入討論與審核，精選出以下 6 張優選保單，推薦給想增加壽險保額及投資的小資族參考：

優選保單 1、康健人壽旺得福變額萬能壽險：保額倍數相當高，尤其是 30 歲女性投保，月繳 1,000 元可以買到 500 萬元保障，特別划算，甚至可取代定期壽險。

優選保單 2、中國人壽鑫利人生變額壽險：各年齡層可買到的保額倍數相當高，還能附加 1 年期帳戶型附約，可用低保險成本買到每萬元保額，又有加值回饋金，可以滿足保障及投資各種需求。

優選保單 3、遠雄人壽金吉利變額萬能壽險：雖然此保單沒有回饋金機制與附加附約，但每萬元保額的保險成本較低，尤其 50 歲男、女性的保險成本是所有優選保單中最低的，適合年逾 50 仍有保額需求者購買。

優選保單 4、第一金人壽富貴人生變額萬能壽險：不收超額保費費用，目標保費費率也非常便宜，雖然第 4 年後每年都要收 2%，但有繳才收，適合精打細算希望少繳費用的人。

優選保單 5、第一金人壽致富達人變額萬能壽險：躉繳 10 萬元保費，就能有 500 萬元保障，且各年齡層的保險成本、目標保費與超額保費的費用率都很低。適合有一筆閒置資金，想有高保障又能兼顧投資的人。

優選保單 6、台灣人壽金采 88 變額萬能壽險：在躉繳型保單中，目標保費費用率最低，且第 1 年免收行政管理費用，還提供相對多元的投資標的供保戶選擇，功能在同類型保單中較完整。



來源：《Smart 智富》 2018 年 9 月

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