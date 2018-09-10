岱稜8月營收2.33億 攀3年新高

岱稜 (3303-TW) 公告 8 月合併營收為 2.33 億元，月增 7.21%，創 3 年來新高，年增 14.1%，其中真空蒸鍍燙金薄膜營收 2.23 億元，寫下歷年來新高；累計前 8 月合併營收 15.89 億元，年增 10.5%，燙金膜全球市場行銷拓展已出現顯著的成效。

岱稜指出，台南廠區自 8 月 23 日起遭逢大雨侵襲，部份廠房機器設備浸水，同時部分倉庫存貨也受到淹水波及；受影響的機台經評估後受損輕微，已在修繕後全面復工。

岱稜表示，受損的存貨都已列入投保範圍，尚待與保險公司協商理賠金額；目前台灣現有在製品及成品備庫尚足，這次水災對後續營運影響並不大。

岱稜主要產品為真空蒸鍍燙金薄膜，今年上半年營收比重已拉升至 94%，分析上半年燙金薄膜的銷售，內需市場僅占約 1 成，其餘 9 成都是外銷，銷售金額較去年同期成長約 16%，遠優於產業本身的年平均成長率；燙金膜成長動能強勁，產品競爭力與全球通路布局明顯發酵。

展望下半年營運，岱稜指出，占營收主力的燙金薄膜產品已進入產業旺季，年底前接單狀況暢旺，且目前主要交易外幣美元已回穩，若原物料價格可止穩，營運應可有不錯的表現。

岱稜表示，因應明年營運成長的需求，已經進行擴廠計畫，預計主要設備將在第 4 季陸續完成安裝及量產測試，將對明年的營運成長增添動能。