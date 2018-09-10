中國利率市場展望：資金無到期；數據將密集出爐 長端利率或續走高

中國金融市場流動性目前主要受央行公開市場操作、央行定向操作工具、債券發行和到期，以及資本流動等因素影響，以下為彭博整理本周 (9 月 10 日 - 9 月 14 日) 對資金將造成影響的主要因素預覽，並採訪分析師作出利率市場展望：
申萬宏源首席債券分析師孟祥娟在電話採訪中表示，
- 目前貨幣政策強調「穩」，即貨幣利率中樞保持平穩，過高或過低都不是央行想看到的，目前隔夜和 7 天回購應該都還是在均衡位置上，本周公開市場沒有到期，預計維持空窗或小幅淨投放
- 本周經濟數據密集發布，前期市場對經濟和信貸弱的預期已經很充分，那麼不管經濟是如預期走弱，還是好於預期，長端利率債向上調整的壓力都比較大，10 年期國債殖利率突破 3.7% 的概率非常高
債券發行及到期
- 據彭博匯總的債券發行預覽，已公佈的人民幣新債發行規模至少 3326.4 億元
- 據中國貨幣網數據顯示：累計債券到期規模至少 1249.6 億元
- 注：上述數據均不包括同業存單；債券到期的統計時間段為上周六至本周五
財政存款
- 2018 年 7 月中國財政存款 (含本外幣) 較上月增加約 9,345 億元人民幣
- 注：財政存款的增減主要受財政收入和支出影響；一般在年初及 4-8 月間，因繳稅等因素，在央行的財政存款會呈增加趨勢，意味著銀行體系會有相同規模的流動性流出；臨近年末，財政部門會將存放在央行的國庫資金移到商業銀行，轉為存款進行消費或支出，這將增加商業銀行的流動性
資本流動
- 根據彭博編撰的中國資本流動估算指數，6 月份資本流出規模約 532.6 億美元
- 注：中國 7 月份銀行代客結售匯於四個月來首次錄得逆差
- 中國 7 月末外匯存底意外小升，外匯局稱儲備規模未來將總體穩定
- 注：中國資本流動估算指數為月度數據。通過對外匯占款變動、外匯存款變動、貨物貿易餘額、服務貿易餘額和直接投資數據的統計計算，跟蹤資本流動狀況