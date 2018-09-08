超越紐約！香港成全球超級富豪頭號據點

世界新晉的頂級富豪們以寵愛之名捧紅了另一個極具魅力和財富吸引力的城市——香港。

研究公司 Wealth-X 的數據顯示，就在前不久，香港一舉超越紐約，成為身價 3 千萬美元以上富豪數量最多的城市！

報告進一步表明，香港的頂級富豪人數年增率增長了 31％達到約 10000 人，高於美國紐約近 9000 人的數值。東京緊隨其後排名第三，而巴黎擊敗倫敦取得歐洲區域的冠軍。

根據《2018 年世界頂級財富報告》表明，去年全球頂級富豪數量增長了 13％，而亞洲頂級富豪數量增長了 18.5％，總財富增長了 26.7％，是美國的兩倍。

Wealth-X 的數據更是揭示，亞洲超級富豪的總和現在達到驚人的 8.365 兆美元！

在中國大陸和香港的推動下，瘋狂富裕的亞洲正成為世界上增長最快的財富池。

這個報告的作者進一步表明，香港的崛起的背後也反映出中國財富總量的巨幅上升。正是由於貿易的極速擴張和與中國大陸緊密的投資聯繫，才促成了今日香港的「金碧輝煌」。

富豪們「藏身」何處？

值得關注的是，雖然香港問鼎了城市富豪榜，但以國家為單位的評比之中，美國仍舊穩坐頭把交椅。

《2018 年世界超值財富報告》顯示，美國擁有世界上 35％的超級富裕人口，其財富總額超過 10 兆美元。日本排名第二，中國緊隨其後，衝進前三強。

在過去十年中，亞洲的全球富豪比例從 18％上升到 27％，位居世界第二富裕地區歐洲（28％）之後。

CNBC 在採訪 Wealth-X 機構的董事總經理 Vincent White 時表示：「在 2022 年之前，我們預計這種增長將繼續延續，這將進一步縮小與美國、歐洲、中東以及非洲的差距。」

值得一提的是，據 Wealth-X 報告還顯示，去年女性超級富豪人數獲得 35000 人，占比近 14％，創下歷史新高。

財富從哪裡來，又要投到哪裡去？

據 CNBC 報導，由於經濟的增長和股市飆升，使得全球財富增長速度從 2016 年的 3.5％增加到 2017 年的 12.9％，翻了兩倍多！

然而，亞洲的這一波大幅增長主要是由新一波頂級富豪企業家從金融、製造業和科技行業掘金得來。金融投資行業的掘金能力仍舊穩坐第一，比例更是高達 14.2%，甚至是排名第二的製造業的 2 倍！

全球超級富豪的第一產業

研究還發現，相比於固定資產，超級富豪仍將更多的財富（35％）存放在諸如現金等流動性資產中。私人持股比例約占 32％，而公眾持股相對較少，約占 26％。此外，諸如房地產、藝術品和遊艇等另類投資占總資產的比例僅為 6.6％。

『新聞來源／華爾街見聞』