〈觀察〉當進口車市也進入戰國時代 細數這些崛起的品牌

隨著新款進口車不斷引進台灣，不僅國產車市持續遭侵蝕，進口車商本身競爭也相當激烈，從前 8 月的銷售數據來看，過去由雙 B 高占進口豪華車市約 60% 的態勢已式微，LEXUS 大啖市場大餅，而 VOLVO 也成為豪華車市的新秀，而一般進口車則有德國 Volkswagen、日系 MAZDA，甚至是捷克國民車品牌 SKODA 買氣持續成長，顯然進口車市已進入戰國時代，呈現百家爭鳴的階段。

今年前 8 月整體車市銷售台數衰退 1.6%，其中國產車衰退 8.7%，但進口車反而成長 8.7%，進口車銷量占整體市場比重已達 45%，主要原因在於日前新台幣匯率偏強降低了進口車價，再加上進口車更新速度快，配備選擇較為多樣，在價格與國產車相差不遠之際，當然也就成為消費者的新鮮選擇。

觀察今年前 8 月高級進口車市，仍以賓士銷售居冠達 1.96 萬台，遠勝於昔日勁敵 BMW 的 1.04 萬台，同時，還殺出了高級日系車品牌 LEXUS 拿下銷量第 2，銷售達 1.18 萬台，在豪華車市中，市占率一口氣成長 4.2 個百分點至 22%，最大功臣就是售價僅 150 餘萬元起跳的 SUV NX，以及一向熱賣的 RX。

不僅如此，VOLVO 市占也成長了 1 個百分點至 6.9%，逐漸嶄露頭角，同樣是因搭上 SUV 熱銷的便車，XC60、XC90 買氣大增。

在一般進口車市中更是爭奇鬥艷，Volkswagen 靠著一款買氣熱絡的 TIGUAN，再加上 GOLF、POLO 兩款主打年輕族群的車款熱賣，市占率突破 8%。

SKODA 作為捷克國民車款，在台灣同樣以平民化價格博得越來越多的車主關注，由於一向強打不到百萬元即可入主歐系進口車，在進口車逐漸成為車市一股風潮之際，SUPERB、CITIGO 和 KODIAQ 交車明顯成長，儘管前 8 月總銷售量體還是不如其他大型品牌多，卻也逐漸成為進口平價車的新選擇。

當然，在進口車市中絕不可輕視的還有日系熱門品牌 MAZDA，前 8 月熱銷 1.55 萬台，在一般進口車市中，市占續增至 12.1%，即便處在 8 月相對淡市，銷量也年增近 20%，最大功臣在於 CX 系列熱賣。

整體而言，車市中除了國產車商早已面臨強大的競爭，進口車市隨著各家車商不斷投入新車款搶客，顯得相當熱鬧，未來孰消孰長是業內關注的焦點，勢必也將成為未來新車主加入的風向球。