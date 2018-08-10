〈車市〉汎德永業看BMW銷量止跌回升 2台SUV將大改款上市

豪華進口車代理商汎德永業 (2247-TW) 今 (10) 日公告 7 月合併營收 31.75 億元，月減 1.21%，但較去年同期略成長 1.86%，汎德永業指出，BMW 銷售量已止跌回升，隨著下半年改款新車 X4、X5 將陸續大改款上市，看好 BMW 農曆 7 月過後，銷售成長可期。

汎德永業前 7 月合併營收衰退 5.14% 至 185.77 億元。

汎德永業說明，BMW 因新車改款時程落在下半年，衝擊前 7 月新車掛牌數衰退 12%，不過，隨著 2AT、2GT 於 7 月掛牌和 3 系列的行銷活動推出，加上下半年運動休旅車 X4、X5 進行大改款，樂觀看待農曆 7 月過後 BMW 銷售成長可期。

此外，Porsche 銷售量趨穩，汎德永業指出，受總代理轉換調整期影響，Porsche 4 至 6 月因遞延交車而爆量成長，7 月交車數回歸先前每月的穩定數量，隨著 7 月 Porsche 高雄楠梓全功能展示服務廠正式運營後，該展示中心目前是亞太地區最大旗艦館，可望擴大帶動南部銷售。

展望後市，汎德永業正積極在全台布局設立新的多功能展示中心，預計近年陸續完工，其中，BMW 全台首家「5S 全功能旗艦展示暨服務中心」已於 8 月在台南永康開幕後正式加入營運，總面積達 4371 坪，最多可同時擺放 28 台新車和中古車，完整展示 BMW 及旗下子品牌 BMW M 與 BMW i 全系列車款。