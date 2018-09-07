在岸人民幣日盤收市平穩 U+A0微跌23點子

9月7日，在岸人民幣於日間收盤(16:30)兌美元報6.8378元，較昨日夜盤收市6.8355元微跌23點或0.03%。彭博資料顯示，日內波幅233點子，於開市9:30左右見日內高位6.8226元，接近下午14:00跌至日內低位6.8459元。
離岸人民幣日間收盤報6.8477元，較昨日收市6.8448元微跌29點子或0.04%。日內波幅261點子，於早上開市9:30左右升至日內高位6.8254，於下午14:00左右則跌至日內低位6.8515元。
中國證券報報導，近一個月，匯率波動成為資本市場關注的焦點：8月中上旬，人民幣加速貶值背景下，資本市場出現“股債匯三殺”；8月下旬以來，人民幣匯率穩中趨升，國內股債市場也雙雙企穩。
機構分析稱，隨著人民幣匯率企穩反彈，市場風險偏好逐漸修復。往後看，在逆週期調控政策全面回歸的背景下，人民幣匯率大概率持穩運行，國內金融資產無論股票還是債券，都將從穩定的匯率中獲益，預計股票資產獲益程度更強。
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