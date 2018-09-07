美國150家行業協會呼籲勿對更多中國商品加徵關稅

美國 150 家行業協會 6 日聯合致信美國貿易代表，呼籲不要對更多中國輸美商品加徵關稅，並警告加征關稅將嚴重破壞全球供應鏈，並傷害美國企業和消費者利益。

這 150 家行業協會代表美國製造商、農民、零售商、科技企業、天然氣和石油公司、進口商、出口商和其他供應鏈利益攸關方。在寫給美國貿易代表萊特希澤的信中，他們警告說單邊加征關稅的做法不會帶來有意義的談判或讓步，只會招致反制措施。

聯名信說，全球供應鏈非常複雜，美國企業通常需要花費多年時間才能找到滿足生產標準、規模和成本要求的合作夥伴。聯名信還說，美國政府「高估」了美國企業將供應鏈轉移出中國，以及美國農民、漁民尋找到替代中國出口市場的能力。

這些行業協會強調，為進口中國商品支付關稅的是美國企業和民眾，並非中國企業。美國政府對中國商品加征關稅將增加美國企業和消費者開支，並削弱美國製造商和服務商的競爭力。

他們表示，如果美國政府對從中國進口的 2500 億美元商品加征 25％關稅，這將導致美國企業和消費者每年額外支付 625 億美元。而 2017 年美國對全部進口商品徵收的關稅總額僅約 330 億美元。

他們敦促美國政府不要對中國採取進一步關稅行動，並與中國開啟全面談判以解決貿易和投資問題，避免經貿摩擦進一步升級。

在美國政府 8 月底召開的擬對 2000 億美元中國輸美產品加征關稅的聽證會上，有 300 多名行業協會和企業代表發言，其中絕大多數都反對加征關稅。

中國商務部新聞發言人高峰日前表示，如美方不顧徵求意見中絕大多數企業的反對，一意孤行，對華採取任何新的加征關稅措施，中方將不得不做出必要反制。