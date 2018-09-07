新南向貿易額20% 經濟部：今年就達到不用等到2020年

政府積極推動新南向政策，根據中華徵信所最新公布的調查顯示，新南向貿易額預估最快 2020 年可能突破 20%，不過，經濟部次長王美花今 (7) 日表示，今年上半年雙方進出口都有成長，應該是差不多 20%，不用等到 2020 年。

中華徵信所調查顯示，東南亞市場占台灣出口貿易比重，一直在 18 - 19% 間無法突破 20%，認為主要是未簽 FTA 的 影響；根據近 5 年台灣 550 大集團前往東南亞投資概況，投資總家數、營收都是正向成長，稅後純益持平；投資總家數從 2012 年 856 家，2016 年達 1022 家，成長近 20%，營收從 2012 年 19,458.63 億元成長至 2 兆 4411.83 億元，成長逾 25%。

王美花今日指出，新南向的貿易額去年就已接近 20%，大概是 1100 億美元，全年度對外貿易是 6000 多億美元，新南向占比 20% 是應該是很正常的數據，現在已經接近，事實上，今年上半年雙方進出口都有成長，應該是差不多 20%，不用等到 2020 年。

針對印尼貨幣近期出現重貶，政府有意針對 900 種進口商品課稅一事，王美花指出，印尼盾貶值約達 8.9%，確實是相當程度的貶值，確實會造成國家的困難，當然也會影響要不要限制進出口。

她表示，以目前的情況來看，印尼政府現在的進出口限制主要是在奢侈品，或是自己可以生產的天然氣等，就儘量不要進口，從印尼自己來生產，至於是多少品項要加稅，目前還沒有看出來，預期印尼政府還是會預先有預告，符合 WTO 程序，經濟部也會密切觀察。

新南向、新興國家的貨幣貶值，是否對台商布局造成影響，王美花指出，貶值最大的影響是出口，賣過去產品變比較貴，但影響到底是短期還是長期還要觀察，台灣的廠商也會知道要怎麼去因應，不過，這一波的貶值對眾多的出口廠商當然是會造成壓力。