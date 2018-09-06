蘋果新機發表 觸控雙雄下半年營運看旺可望逐季成長

蘋果新 iPhone 預計 9 月 12 日發表，帶動蘋果供應鏈業績明顯增溫，觸控雙雄 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW)、GIS-KY 業成 (6456-TW) 營收連 3 個月成長，第 3 季業績看旺，第 4 季也可望持續成長。

不過，觸控雙雄今 (6) 日股價表現不同調，宸鴻開高走高，盤中漲逾 4%，重返 5、20 日線之上，業成則持續下跌。

法人表示，蘋果今年推出的 LCD 版 iPhone 重新採用外掛式觸控方案，觸控模組貼合訂單由業成及宸鴻負責，新機銷售成績牽動下半年業績表現；受惠客戶新機拉貨，預估第 3、4 季營收可望持續往上。

8 月營收結算出爐，宸鴻重回百億元之上，單月營收 115.74 億元，月增 24.4%，年增 12.9%，創 2015 年 11 月、近 34 個月高點；累計前 8 月合併營收 595.24 億元，年減 6.49%。

業成 8 月合併營收 88.3 億元，月增 9.79%，年減 37.42%，創今年次高，連續 3 個月成長；累計前 8 月合併營收 623.21 億元，年減 9.19%；下半年業績看旺，但近期受外資調降目標價影響，近期股價走弱。

觸控雙雄 8 月營收同步增溫，但業成營收爆發將在 9 月才會明顯展現，宸鴻 8 月營收月增 24.4%，第 3 季營業額及產能使用率都將有大幅反彈，單季可望重回 300 億元水準，季增 7 成；預估第 3 季營益率約 1-2%，今日以 56.6 元開高後一度拉升到 57.8 元，表現較業成強勢，盤中漲幅逾 4%。