研華8月營收44.28億元創歷史次高 9月、Q3挑戰歷史紀錄可期

IPC 龍頭大廠研華 (2395) 公告 8 月業績，單月營收 44.28 億元，月增 8.2%，年增 15.79%，創歷史次高紀錄，累計前 8 月營收 325.22 億元，年增率 13.41%。研華指出，8 月營收以區域來看，歐洲與北美市場年成長最為突出，大中華地區則穩定成長；以事業群而言，智能系統事業群 (ISG) 與嵌入式運算核心事業群 (ECG) 表現相對亮眼。



若以前 8 月來看，仍以歐洲與北美地區成長最為突出，大中華市場則持續穩定成長；事業群表現，則以 ISG、智能服務事業群 (SIoT) 以及 ECG 表現較為突出。因 7、8 兩月累計營收已達 85 億元，法人預估，9 月業績有機會挑戰歷史紀錄，本季營收上探 130 億元創高。