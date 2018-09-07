博通給出亮眼財測 數據中心半導體需求樂觀

晶片製造商博通 Broadcom (AVGO-US) 週四 (6 日) 公布季度銷售預測，是高於華爾街分析師的預期，其中對數據中心半導體需求，更是給出了強勁的市場需求遇估。

博通股價週四盤後上漲 3.72% 來到 215.97 美元。

博通股價日線趨勢圖

博通最新財報預測顯示:

營收將達到 54 億美元，上下浮動 7500 萬美元。高於分析師預測的 53.6 億美元。

執行長陳福陽 Hock Tan 在與分析師的電話會議上表示，像 Alphabet 的谷歌 (GOOGL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 這樣的雲端提供商，正在繼續向自家的數據中心投入資金，而這種需求推動了佔博通收入一半以上的產品增長。

陳福陽自 2015 年來透過併購已將博通規模擴大 3 倍。試圖收購高通公司後被美國政府封鎖，7 月份將以約 189 億美元的價格收購軟件製造商 CA Technologies，令分析師感到意外。

陳福陽表示，CA 使博通能夠跨出更多的領域。從這次併購後，博通將能跨足零售、電信、和金融服務領域做銷售。「我們購買 CA 是因為他們的客戶及對客戶的重要性」。

手機銷量看博通數據？

在現階段，陳福陽間接提到的三星 (005930-KR) 需求下滑，但由新 iPhone 部件做需求的彌補。為了不得罪任何人，當他提到蘋果 (AAPL-US) 時，使用的名稱為製造商稱為「北美大型智能手機客戶」。

博通生產的晶片可以控制存儲設備，也可以生產交換晶片，這是機器中用於引導服務器計算機之間流量的關鍵組件，而數據中心的成長也代表了博通的順風車。

博通預計其「北美客戶」將提升其移動業務營收，季增率約 25%，但可能年增率會下滑。

博通前 2 季財報顯示：