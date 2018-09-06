敢衝敢拚 李婉鈺打造新北國際新門戶

文．洪寶山

新北市議員李婉鈺一直以來都是媒體追逐的焦點，除了豪情仗義，為小市民喉舌之外，在社區營造及都更議題也有亮眼的成績，像是湳仔溝的整治，杜絕十多年來的惡臭，讓市民有感，最近她提出板橋府中 456 計畫更成為新北市政府施政的一大亮點。李婉鈺外型搶眼，大家容易被她的外貌吸引，但經由此次訪談發現，她確實是一個有內涵、有洞見、敢衝敢拚、實在做事的民意代表。

板橋湳仔溝完成第一階段整治

李婉鈺過去兩年來最大的政績是湳仔溝的整治，她說自己是在板橋長大，「板橋有一條湳仔溝，從小到大都是臭的，附近居民苦不堪言」，陳請很多次，從台北縣政府到新北市政府，花了數十億元整治都沒有成效，「因為大學是念土木工程，下定決心一定要把湳仔溝變清澈」，當上議員之後，自掏腰包請一線的土木技師、水利專家結合水利局，現場會勘十幾次，並研發「子母溝工法」，階段性清淤，讓水流動再覆蓋，目前已經完成第一階段的整治，水溝恢復清澈、不再飄臭。

「我只花了四個月、二千零五十萬，整治成功之後，大家都覺得很驚訝！」李婉鈺當初帶著水利專家會勘時，還被里長澆冷水，說是在作秀，她沒有因此打退堂鼓，一再跟里長溝通，「我是新人，你不認識我，就讓我做做看。」所幸當時新北市副市長李四川，是念研究所的老師，也是土木界的高手，答應先做一半試試看，去年第一段整治成功，今年成功爭取到所有的經費，第二、第三階段年底前會完工，總共一億六千萬，她自豪，「比起過去十四年、花了十四億，這是一個大進步」，湳仔溝第一階段整治成功之後，附近居民有感，還把這故事畫在圍牆上作為紀念。

「板橋府中 456」還居民寬闊綠地

另一個是今年要推動的「板橋府中 456」計畫，李婉鈺說，舊有的火車站拆遷之後，府中商圈就變成一個沒落商區，「我從小就是在這裡長大的，附近商家景深很深，因為沒賺錢，只有一點微弱的燈光和老闆落寞的神情。」府中附近有一個媽祖廟─慈惠宮，白天人車爭道，晚上光線不足，沒有人敢走，但是一到節慶時卻人聲鼎沸，「希望怎麼樣可以再帶動、創造以前的繁華」。

板橋府中 456 計畫從府中捷運站開始，拆除舊有的公部門 (舊的調解委員會)，有些地屬於台北捷運公司，因此她也找台北市議員來協調，以產權交換的方式，把既有的停車空間平移，讓整塊的人行空間更完整，警察局及戶政事務所前面的空間絕大部分歸還於行人，然後結合現有的平移空間綠帶及景觀環境，「一直到南雅夜市、穿過湳仔溝下面浮洲橋到浮洲」，沿線有六個學校的圍牆會被拆除，用綠色的藩籬來取代水泥牆，讓校園和公共區域融為一體，整體視野變開闊，民眾可以享受到校園大樹和寬闊綠地。

都更重點 在提升當地生活品質

板橋大觀路人車爭道的狀況嚴重，人行步道只有一兩米寬，中間還有變電箱、障礙物，「可能五步走在人行道、三步走在馬路上」，險象環生，大觀路沿線一直是板橋比較沒落的區域，李婉鈺直言，大家可能以為這一帶會被都更，所以沒有單位願意整治，一年又一年荒廢。板橋府中 456 計畫就是把府中到浮洲全線打開來，未來六所學校，包括全台最頂尖的藝術殿堂台藝大，所有的民眾都會在這大環境底下，學生、居民、藝術家互相融入，「希望二○一九或二○二○年國際藝術村在板橋」。

李婉鈺認為，都更的目的不是要把原本的居民趕走，跟建商結合提高房價，都市更新應該是要讓原地的居民提升生活品質，因此她提醒民眾：「不要想要多幾坪、多幾坪，這是大家共同的環境，未來子子孫孫都可以享受更多的綠地、更多的空間。相對板橋，府中 456、浮洲地區比較老舊窳陋，希望這個地方不是一直加蓋新大樓，而是思考怎樣讓城鄉風貌更加凸顯。」

李婉鈺是文化大學建築暨都市計劃博士班出身，因此在都更方面，能夠結合學理及務實經驗，替目前新北的都更把脈，提出很好的施政方針。為了加速都更，中央施行《危老條例》，新北市在去年還通過《防災型都更自治條例》，但是她認為，《防災型都更自治條例》根本誘因不足，民眾還是會依循過去的《危老條例》。

舉例來說，拉皮更新的獎勵經費是一千萬，但是防災型都更，像是海砂屋、地震殘樓，這些立即性的危樓，補助還是一千萬，跟拉皮是同樣經費，她在議會質詢希望爭取提升補助至兩千萬，無奈還是被砍到一千兩百萬，「我覺得地方自治法應該更貼近民意、彌補中央法規不足，讓大家趕快做事，現在好像流於形式，形同虛設。」

推動景觀政策白皮書 再造城市新風貌

「目前景觀總顧問也是形同虛設」，因此她在議員任內要積極推動《新北景觀政策白皮書》，並且落實景觀總顧問的推動與改革，她舉府中 456 的例子，捷運出口的景觀、綠地、人行步道及公共空間，必須經過民政局、警察局、台北捷運公司、交通局的審核通過，但所有相關單位都是平行的，都不願意動，互相拉扯，其實這是景觀總顧問應該做的事。

「景觀總顧問是非常重要的職位，每一個月例行城鄉檢討的會議，應該要有副市長層級以上的首長來參與」，才能夠真正擘畫城市新風貌，她說，景觀總顧問應該要結合農業的景觀處、觀光的風景區、經發局的商圈、工務局的人本環境、文化局的各項設施、教育局的綠色校園等各局處單位，責任在於維護跟營造在地具有特色的地方風貌，提升生活環境，精神是由下而上，從小型社區開始，吸引民眾主動參與，讓居民對地方有認同感，一步一步從小社區擴展到大城市。

「共融性公園 2.0」 便民設施、水土保持、友善環境

事實上，新北市在四年前推動「社區營造規畫師」曾有不錯的成績，有專門的志工在執行，這些志工來自於各行各業，都是對土地有熱誠、想回饋鄉民而投入社區總體營造，但近一年成效不彰，原因在於執行團隊由志工變為學生，學生沒有實務經驗，也不願意跟當地居民接觸溝通、了解當地生活，閉門造車是退步的主要因素。

另外，推動「共融性公園 2.0 版 (二代公園)」也是李婉鈺的政見之一，所謂「共融性」，是希望零歲到九十九歲都可以一起在公園遊玩，「可能阿公阿嬤帶著孫子一起玩沙、溜滑梯，也有一些伸展性的設施讓阿公阿嬤運動健身。」公園 2.0 不只是遊具的提升，還包括公廁、下雨天遮雨廊道等便民設施，還有水土保持，減緩都市熱效應的功能。目前已經完成的有自強公園、清穗公園、明德公園、壽德公園等都有很好的示範成效。

二代公園裡更囊括無障礙環境、友善環境的更新與落實，比方說，公園裡有一個大轉盤，是讓身障者運動手部，竟然設置在一個沙坑當中，導致輪椅無法推進去，或是遊具設在爬坡、階梯上的位置，前往遊具的通道是碎石路面，這些都是設計者閉門造車的結果，未來她也會督責改善缺失。

此外，李婉鈺也指出，現在公園的權責單位很複雜，共融性公園是城鄉局在主導，其他管理公園單位，有農業局、景觀處，有時是各區的區公所，或是水利局的高灘地，她表示在議員任內會研討是否整合管理處，用單一套標準規範來強化公園更新或開闢的品質基準。

來源：《理財周刊》 941 期

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