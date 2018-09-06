對於劉強東事件，我們應予以什麼立場？

週末新聞爆出京東集團創始人兼首席執行官劉強東先生在美國涉嫌性犯罪被捕後次日釋放，一則消息在網路上引起了軒然大波，全民熱討。

具體看，明尼蘇達州亨內平郡警察局的記錄顯示，劉強東先生在當地時間8月31日晚11點32分被逮捕，9月1日下午4點後被釋放。目前劉強東案子的狀態是“獲釋等待接受傳喚”。就是說，在被警方釋放後，目前他的個人行動自由並不受到限制，他可以離開明尼蘇達州，也可以離開美國，但並不代表他是無罪的，他在被警方聯繫的時候需要進行配合。

關於此次事件吃瓜群眾眾說紛紜，網上資訊繁雜，真假難辨。其中對於女主角網傳最多的就是重慶網紅蔣娉婷，但是在9月5日蔣娉婷在微博發佈聲明：我與劉強東先生素不相識。以下是聲明全文。

（圖片來源：蔣娉婷個人微博）

蔣娉婷出面否認之後，我們才可以看出輿論是多麼的可怕和不負責任，作為一個為社會作出貢獻、為上萬人提供就業就會、在疫苗案爆發後為孩子們發聲的企業家，輿論在沒有客觀根據的前提下，大肆指責劉強東先生，這是多麼的令人寒心。此案件還在員警調查過程中，真相還沒有水落石出前我們就不該對此事評頭論足，不應該在沒有客觀根據的前提下，去猜測污蔑一位，為社會進步作出巨大貢獻的企業家。

由於輿論的發酵，京東集團在美國上市的股價近兩日累計跌去約16%，市值蒸發超72億美元，劉強東的身家也縮水11.21億美元，約合人民幣76.5億元。

劉強東先生的個人問題明顯對他的企業短期造成了影響，對京東形象傷害也是確定無疑的。但我們財華社認為，十年後京東的股價還是決定於京東十年後的市場規模和盈利能力，與其它並無太大關系，所以短期劉強東先生的個人問題對公司股價影響有限。

（圖片來源：同花順）

綜上所述，我們可以看到關於劉強東先生的性犯罪指控，到現在也沒有定罪，只是輿論的一味猜測而已，股價短期下挫也不能代表什麼，因為短期京東公司的內在價值並沒有變化，只是市場情緒所導致。所以，不管是吃瓜群眾還是投資者，我們都應該保持理性，等待事件的真相大白。

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