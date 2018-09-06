美股強勢有利市場氛圍 聚焦低基期低本益比個股

市場人氣族群如被動元件、矽晶圓、MOSFET 等，八月營收有再創高實力，而即將進入旺季循環的低基期電動車股，也值得期待。

文．馮泉富

台股加權指數日前藉由外資大幅回補台積電而站上均線糾結區之後，呈現高檔震盪整理走勢，大盤若要挑戰元月份的高點，不能只靠台積電，必須要有其他族群接棒演出，交易結構會相對健康，未來比較不會出現成也台積電，敗也台積電的盤面結構。

台股外部環境 仍有利於多方運作

現階段台股的外部條件是很有利多方的狀態，諸如美股維持強勢隨時可再創高；美元指數呈現整理狀態，部分資金回流亞股；台灣進入傳統出口旺季。持續性觀察美國經濟數據，大致上也都還能維持經濟動能的樂觀預期。

例如，紐約經濟諮商理事會公布的八月消費者信心指數，從七月的一二七．九點上升至一三三．四點，持續創波段新高之中，這與持續走低的失業率與個人所得增加呈現密切相關。

美國七月個人所得月增○．三一％，若按年增率來看，個人所得的年增率自今年二月份以來皆維持在四～五％之間，而完稅後的七月個人可支配所得年增率為二．九四％，也在水準之上，將持續推升個人支出與家庭支出 (七月家庭支出經通膨調整後年增二．八％，增幅寫下二○一七年三月以來新高)，由於美國經濟超過三分之二來自消費支出，因此第三季美國可望維持強勁擴張步伐。美國需求的強勁擴張，或多或少都能抵銷一部份貿易衝突對亞洲主要出口國的影響。

當然，美國對中國二千億美元貨品課徵關稅的進程，仍是市場關心焦點，由於本次課徵範圍較廣，新的關稅清單除了《中國製造二○二五》的相關商品外，還包括：魚肉、蔬菜、海鮮、水果、家具、織品布料、多種金屬、礦物、化學品、塑化橡膠皮革產品、機械設備零件、電動汽車電池、電視機零件、冰箱及汽車零件等，有可能持續干擾股市信心，仍需密切追蹤。

即將進入旺季循環類股 低基期股仍為首選

如前所述，台股外部環境仍有利於多方慣性，除了期待外資買超台股之外就得靠台灣自身基本面的強度了。由台灣七月外銷訂單觀察，金額達四一八億美元，創下歷年同月新高，月增率三．七％，年增率七．九五％，顯示淡季谷底已過。

理論上整體上市櫃公司八月營收應具可期待性，相對有利於多方發揮，尤其目前時序即將進入台灣傳統出口旺季，最上游的相關零組件相對領先受惠，台積電是典型指標，而市場人氣族群如被動元件、矽晶圓、MOSFET 族群等，八月營收皆有再創高實力，股價相對容易出現反彈波，當然個股強度還得籌碼面的配合，法人買超融資減少是觀察焦點。

整體交易策略上，基於中美貿易二千億美元關稅施行在即，貿易議題可能干擾市場信心，加上台股加權指數已回到一一○○○點，不追高為原則；股價經過適當修正整理，均線正乖離小，或者基期低，營運進入旺季循環等，為兼顧風險的選股焦點。

週產能挑戰六千台 Tesla Model 3 有利貿聯 - KY

例如貿聯 - KY（3665）就是即將進入旺季循環的低基期個股。貿聯集團（BizLink）主要從事電腦周邊零組件、汽車、醫療、通訊、太陽能設備有關連接線材、連接器產品之相關生產及銷售業務之企業，已成功切入汽車、醫療、太陽能領域，為國內連接線組 \ 連接器廠商中，少數可在非 3C 領域耕耘有成的廠商。

目前按產品應用面，IT（Docking、Dongle、SERVER Cable）占營收的比重為四○％，電器二九％、車用占一七％、醫療占五％、工業五％、太陽能一％、其他三％。

貿聯 - KY 重要客戶 Tesla 的 Model 3 在今年第一季底周產能約二千台，第二季底周產能已達五千五百台，預估八月底週產能可望達六千台，預計今年底有機會達每周七千台，出貨量的快速提升有利於貿聯 - KY 線束產品拉貨動能。

工業應用方面，今年接獲國際半導體設備大廠訂單，累計已打入諸多知名半導體設備大廠供應鏈，預期今年工業應用線束產品出貨仍是大幅成長態勢。Docking station 方面，今年持續推出三個新款 Docking station 產品，目前已通過國際大廠認證，預估該產品出貨量將逐季提升，全年出貨量年增率預估可達二○％。整體而言，貿聯 - KY 下半年各項產品出貨量快速提升下，法人預估貿聯 - KY 二○一八年營收約二○七億元，年增率約三二．八％，預估全年稅後 EPS 約為一一．三元，二○一九年稅後 EPS 預估為十五．三元，本益比有調升空間。

低基期低本益比 中美晶母以子貴

另一股價修正夠久，幅度夠大，低基期、低本益比、未來可望高配息的優質標的典型代表就屬中美晶 (5483)。中美晶本業營收來自高效多晶矽晶圓、單晶電池、太陽能電站等，子公司環球晶(持股五○．八四％) 為主要銷售半導體矽晶圓，也是中美晶主要獲利及現金流來源。若以營收論，中美晶的半導體矽晶圓占比約達七八％，太陽能事業營收則為二二％。

法人預估中美晶二○一八年合併營收約七○五．七億元，年增率一八．九％，由於多晶矽晶圓設備稼動率已低於四成，單晶電池約七成，多晶矽晶圓的長晶、切晶等相關設備仍將提列資產減損，所以預估今年中美晶稅後淨利約二六．二億元，全年 EPS 估約四．四七元。

投資人該留意的重點在明年，若中美晶在年底以前提列多晶矽晶圓事業的資產減損，則二○一九年起太陽能業務每年虧損金額預估可降至二～三億元，而法人預估環球晶從二○一九～二○二○年將分別挹注中美晶稅後淨利各約九六與一一一億元，將推升中美晶連續兩年 EPS 分別達十四．五五元與十六．四五元，目前股價八十餘元，本益比夠低，未來中美晶的配息能力將隨環球晶獲利走高而快速拉升，高殖利率將有利於本益比調升。

來源：《理財周刊》 941 期

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