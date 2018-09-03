和泰車引進Corolla車系至今已銷售60萬台 盼以高CP值保持國產車市佔

TOYOTA 總代理和泰汽車 (2207) 於 1989 年將全球暢銷車 Corolla 車系正式導入台灣後，在台取得亮眼的表現，自 1990 年開始連續 10 年榮登進口車單一車種銷售冠軍，截至 8 月在台已累計銷售超過 60 萬台，為台灣車壇單一車系累積銷售台數總冠軍，也是國人購車時的首選房車。和泰車指出，Corolla 車系 2001 年在 TOYOTA 母廠與國瑞汽車的協力合作下，將 Corolla Altis 正式國產化，多年來 Altis 以優異的商品力、車輛品質、油耗表現與安全性取得消費者信賴，連續 17 年蟬聯台灣汽車市場最賣座熱銷車種。



根據 8 月汽車銷售量統計，台灣汽車市場總掛牌為 2 萬 6035 台，其中國產車廠單月銷量大減，進口車市佔率大幅攀升至 49.5%，幾近佔總市場的一半。



面對國產車市占下滑，國內車市成長停滯的挑戰，和泰車表示，今年整體車市仍維持全年車市 44 萬台，和泰車代理的新車銷售仍維持 13.1 萬台目標。



業者指出，國產車產品將透過配備升級、價格優惠等策略，盼能以高 CP 值的競爭優勢搶佔車市，整體市占率仍維持。



和泰車指出，像 9 月就特別推出全新 Altis Safety + 特仕版，除搭載 TOYOTA 極致安全防護系統 (包含 6SRS 氣囊 (豪華)、BSM 盲點偵測雷達系統 (豪華)、VSC 車輛穩定控制系統、TRC 循跡防滑控制系統、TPMS 胎壓偵測警示系統、ISO-FIX 兒童座椅固定機構等主被動安全配備)，再升級 Drive + 隨行駕駛系統、PVM 環景影像輔助系統、及導航系統，優惠總值超過 10 萬元，盼全新 Safety + 特仕版限量 200 台，能夠搶佔車市。