奪取競爭對手市佔 Nike股價直逼歷史新高

華爾街分析師週一 (20 日) 提到，知名品牌 Nike 正從愛迪達 Adidas (ADDYY-US)、Foot Locker 和 Finish Line 通路等競爭對手中奪取市佔率，刺激 Nike 股價週一大漲 3.11% 至 82.18 美元，接近歷史新高水位。Nike 股價一年來已上漲約 48%。

Nike 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

Susquehanna Financial 分析師 Sam Poser 在給客戶的一份報告中表示，Nike 削減過剩庫存並專注於直接向終端消費者販售商品的策略正在顯示出進步的跡象。該零售商正在學習如何「平衡」供應及需求，而 Adidas 在運動鞋和服裝市場的份額正在「快速減速」中。

為了尋找超越批發業務的方法，Nike 一直在投資擴大自己的電子商務平台，同時也在亞馬遜 (AMZN-US) 上測試市場。該公司宣布要在女性運動休閒方面做出更大的推動，進軍 Lululemon (LULU-US) 和 Gap (GPS-US) 等競爭的地盤。但零售分析師表示，Nike 還有很大的發展空間。

今年早些時候，Nike 表示已經開始看到北美地區恢復增長，預計 2019 財年總銷售額將以高個位數的百分比成長。

Poser 認為，市場上的庫存較乾淨，不斷增長的直接面向終端消費者業務和創新產品將推動更多的「全價銷售」，由於北美市場的改善，數字將比 Nike 預計的還優。

Nike 售價約 150 美元的 Air Max 270 及售價約 190 美元的 Air Vapormax 95 在通路 Hibbett Sports (HIBB-US) 以不到 20 分鐘的時速販售一空也另 Poser 佩服。

Nike Air Max 270 / 圖：Nike

此外，Nike 服飾上季也成長 5.7%，從競爭對手 Under Armour (UAA-US) 獲取市佔。

Susquehanna 將 Nike 股票的目標價從 78 美元上調至 93 美元。

Piper Jaffray 分析師 Erinn Murphy 也將 Nike 的評級從「大盤」調漲至「優於大盤」，認為鞋業目前的前景「非常健康」。