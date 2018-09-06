白宮解決了美國工資滯漲之謎：對，是統計有問題！

美國失業率處於 20 年來最低水平，但是讓所有人不解的是，統計數據卻顯示薪資增長停滯。在美國政府看來這個問題並不是出在經濟層面，而是在於統計的問題。

美國勞工部公布的數據顯示，今年第二季美國經通膨調整的平均時薪增幅僅為 0.1%。薪資增長的停滯和美國 GDP 增速的抬升形成了鮮明對比，這也成為不少民主黨人攻擊川普政府沒有給美國工人帶來真正實惠的重要理由。

川普政府似乎在想辦法解決這個問題，白宮經濟顧問委員會昨日表示，勞工部的薪資計算方法忽略了大量其他因素，如果考慮更全面，美國工人薪資增長的真實水平要更高，第二季薪資增幅會達到 1.4%。

（上圖來自 Axios ）

白宮經濟顧問委員會在昨日發表的論文中詳細介紹了他們的方法，論文認為，在計算薪資水平時，工人以其他方式獲得的補償，包括獎金、帶薪假期以及健康相關福利，都應該納入考量。

川普的高級經濟顧問 Kevin Hassett 表示：

傳統的統計方法並未準確反映美國工人的薪資福利增長，這是因為它沒有將補貼、減稅以及獎金等因素考慮進去。

Hassett 還稱，隨著稅改刺激企業加大在機械以及技術上的投資，在工人們因此而提高生產力之後，企業也有更大的加薪空間，因此薪資增速也將進一步提升。

Hassett 同時也強調，白宮經濟顧問委員會提出這一新的計算方法，並不是為了去批判勞工部公布的數據。

儘管白宮提出了一個新的計算方法，但對於分析人士來說，他們在日常研究中還是不太可能放棄使用勞工部公布的薪資數據。不過，這所引起的對怎樣統計薪資才算合適的討論，更加值得關注。

美國媒體 Axios 援引研究公司 TS Lombard 經濟學家 Steve Blitz 對此的評論稱，外界可以說白宮此舉是出於政治目的考慮，不過統計不當的確是一個問題。

他們（川普政府）不是第一個這樣做的政府，肯定也不會是最後一個。

此外，值得注意的是，即便按照白宮經濟顧問委員會的方法去統計，雖然在很多時點的數據比勞工部數據高出一截，但是從走勢圖來看，薪資增長也並沒有出現明顯抬頭的跡象。《華爾街日報》援引歐巴馬的經濟顧問 Jason Furman 稱：

從某種程度上看，白宮經濟顧問委員會提出了一個噪音更多、對他們更有利的算法。

白宮經濟顧問委員會所提到的其他因素都讓過去以及現在薪資增速有所抬高，但是卻並未呈現出薪資增速趨勢的抬頭。