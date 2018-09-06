IDC：2Q18全球伺服器市場營收大增43.7% 再創新高

根據 IDC 週三 (5 日) 發表最新報告指出，2018 年第二季全球伺服器市場營收年增率高達 43.7%，營收來到 225 億美元的史上新高，且全球伺服器出貨量較去年同期，亦是大增 20.5% 至 290 萬台。

全球伺服器市場正繼續經歷強大需求，這是連續第四個季度實現兩位數的營收成長。普通級伺服器營收成長 42.7% 至 184 億美元，中階伺服器營收成長 63.0% 至 25 億美元，高階伺服器營收則成長 30.4% 至 17 億美元。

以公司在整體伺服器市場排名來看，戴爾在 2Q18 首次在全球伺服器市場排名第一，佔總體市場營收 18.8%，成長率為 52.9%。 新華三集團則是第二大供應商，佔 16.6%，較去年同期成長 11.7%。

IBM (IBM-US) 和聯想 (0992-HK) 在市場上同居第三，營收佔比分別為 7.3% 和 6.9%；第五名則為浪潮 (600756-CH)、思科 (CSCO-US) 和華為，分別為 4.8%、4.8% 和 4.3%。

ODM Direct 廠商的集體營收較去年同期相比成長了 55.9% 至 55 億美元。戴爾在單位出貨量方面領先全球伺服器市場，佔本 2018 年第二季總出貨量的 19.5%。

IDC 伺服器和儲存研究資深分析師 Sanjay Medvitz 表示：「全球伺服器市場在企業更新周期和雲端服務提供商不斷成長的需求中，正繼續蓬勃發展。企業繼續投資新的基礎設施，以支持下一代的應用，並繼續實現雲端服務的獲利。」

Sanjay Medvitz 亦說道：「許多的數據中心仍在持續拓展及更新，使 ODM Direct 供應商受益。此外，伺服器營收成長也將受到平均售價成長而推動。」