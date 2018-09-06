中國發改委稱鼓勵民資參與不同PPP項目 逐步消除基礎設施準入門檻

中國國家發改委周四表示，將繼續大力清理針對民間資本準入的不合理限制，放寬準入，逐步消除民間資本進入基礎設施和公用事業等領域的各類門檻；引導民營企業通過PPP模式規範參與基礎設施等補短板建設。

發改委新聞發言人嚴鵬程在發改委新聞發布會上稱，將在環保、交通能源、社會事業等方向，向民間資本集中推薦一大批商業潛力大、投資回報機制明確的項目；研究推廣有關地方建立民營企業貸款風險補償機制的做法，鼓勵地方設立基礎設施民間投資基金，鼓勵金融機構運用大數據為民營企業貸款提供支撐。

“（要）取消和減少阻礙民間投資進入養老、醫療等領域的附加條件。”他稱。

投資司司長歐鴻在會上並稱，鼓勵各地分類施策，鼓勵民資參與不同的PPP項目，對某些適合的項目支持民間資本控股。同時推介重點領域項目，在交通能源生態環保社會事業推介符合政策的項目共200個，其中，8月22日已經推介民航領域的17個項目，近日將完成其他項目推介。

投資司副司長韓志峰進一步指出，當前支持民間投資的積極效應在積累，快於整體投資增速是有條件的；隨著穩投資措施逐步落實，民間投資將會進一步持續穩定增長。

李克強總理此前主持召開國務院常務會議，部署以改革舉措破除民間投資和民營經濟的發展障礙，激發經濟的活力和動力，取消和減少阻礙民間投資進入養老，醫療等領域的附加條件。中國國家發改委周四表示，將繼續大力清理針對民間資本準入的不合理限制，放寬準入，逐步消除民間資本進入基礎設施和公用事業等領域的各類門檻；引導民營企業通過PPP模式規範參與基礎設施等補短板建設。

發改委新聞發言人嚴鵬程在發改委新聞發布會上稱，將在環保、交通能源、社會事業等方向，向民間資本集中推薦一大批商業潛力大、投資回報機制明確的項目；研究推廣有關地方建立民營企業貸款風險補償機制的做法，鼓勵地方設立基礎設施民間投資基金，鼓勵金融機構運用大數據為民營企業貸款提供支撐。

“（要）取消和減少阻礙民間投資進入養老、醫療等領域的附加條件。”他稱。

投資司司長歐鴻在會上並稱，鼓勵各地分類施策，鼓勵民資參與不同的PPP項目，對某些適合的項目支持民間資本控股。同時推介重點領域項目，在交通能源生態環保社會事業推介符合政策的項目共200個，其中，8月22日已經推介民航領域的17個項目，近日將完成其他項目推介。

投資司副司長韓志峰進一步指出，當前支持民間投資的積極效應在積累，快於整體投資增速是有條件的；隨著穩投資措施逐步落實，民間投資將會進一步持續穩定增長。

李克強總理此前主持召開國務院常務會議，部署以改革舉措破除民間投資和民營經濟的發展障礙，激發經濟的活力和動力，取消和減少阻礙民間投資進入養老，醫療等領域的附加條件。

路透北京9月6日

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