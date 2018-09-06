〈北海道強震〉觀光業下半年雜音不在日本天災 而是選舉

日本大阪關西機場因燕子颱風侵襲尚未恢復正常營運，北海道今 (6) 日凌晨又發生強震，日本旅遊短線恐受衝擊，不過，法人指出，已至暑期旺季尾聲，天災問題不至對旅遊業者業績產生明顯衝擊，後續賞楓旺季和冬季北海道滑雪團銷售狀況還有待觀察，要留意的是，第 4 季影響國內旅遊業的不確定因素，主要是來自國內大選。

法人指出，九合一大選將於 11 月 24 日登場，依過去經驗來看，重大選舉會使國人出國旅遊的人次萎縮，對旅遊業反而有較大影響；另一方面，年金改革也造成短期國人旅遊消費意願減緩。

從雄獅 (2731-TW) 去年日本線的銷售狀況來看，由於 9 月中旬起至 12 月上旬處在日本從北到南的賞楓旺季，進入冬季後短程旅遊還是日本最受國人青睞，尤其在寒假與農曆春節檔期，北海道多數行程熱銷。

法人認為，短程線日本旅遊替代性低，即便有轉單效應，可能也僅是轉向日本其他地區旅遊，例如賞楓地點更換，而距離冬季北海道滑雪也還有幾個月，不至於影響太大。

可留意到，日本旅遊市場是五福 (2745-TW) 主力營收來源，目前東北亞線營收占比達 60%，不過，五福近來強打美食、高爾夫球和滑雪等主題旅遊，與市場做出差異化，長期來看後市受影響不大。