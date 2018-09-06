台灣主要報紙重要財經新聞 2018年9月6日

中美貿易戰 2,000 億美元加徵關稅箭在弦上，衝擊亞股昨（5）日全盤皆墨，陸港股市同步重挫，惟台股在權值龍頭台積電大漲 6.5 元一支獨秀撐盤下，貢獻大盤近 58 點，護住台股僅跌 0.24％，獨霸亞洲股市。
新興資產賣壓已從貨幣蔓延到亞洲股市及新興債市，主因投資人認為集資成本升高，使新興股市的吸引力不及已開發股市。MSCI 亞洲新興股市指數 5 日大跌逾 1%，以雅加達股市最為疲軟，收盤重挫 3.4%，跌至近兩年新低。
美中貿易戰等國際變數多，台股近幾個月被當外資提款機，根據金管會最新數字，8 月外資持續淨匯出 6.25 億美元，連續五個月淨匯出，為金融海嘯以來首見，五個月淨匯出金額合計近百億美元，約新台幣近 3,000 億元。
經濟日報
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工商時報
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聯合報
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蘋果日報
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中國時報
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自由時報
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