〈北海道強震〉日廠SUMCO千歲廠產能受影響 有助矽晶圓供需緊俏態勢

半導體矽晶圓巨擘日商勝高 (SUMCO) 公告，受到北海道強震影響，位於北海道的千歲廠產能產出受限；近期市場對矽晶圓需求與漲價動能多有雜音，不過，在目前市場仍供不應求情況下，勝高千歲廠停工消息傳出，可望持續推升矽晶圓供需趨緊態勢。

勝高位於北海道的千歲廠受強震影響，使產出受限，但確切的受影響程度仍在評估中。據悉，勝高千歲廠主要生產 6 吋與 8 吋矽晶圓，月產能約 20 萬片，目前市場需求又以 8 吋矽晶圓最熱絡，此舉有助推升矽晶圓供需緊俏態勢。

矽晶圓廠環球晶 (6488-TW) 董事長徐秀蘭日前也強調，下半年價格仍將健康發展，公司持續去瓶頸化提高產出，訂單也較去年同期成長，下半年整體展望樂觀，獲利也將成長，她並透露，目前長約訂單看到 2025 年，由於產能吃緊，將優先供貨長期合約的客戶，明年合約價也高於今年，營運展望樂觀。

近期市場對矽晶圓產業後市景氣有雜音，不過，環球晶強調，公司基本面沒問題且產品組合佳，8 吋產能更領先全球。隨著 8 吋市場需求熱度持穩，環球晶營運可望受惠。

環球晶昨 (5) 日公告 8 月營收達 51.9 億元，受惠需求帶動下，單月營收月增 4.61%，年增 30.43%，再寫歷史新高，營收表現甩開 7 月營收下滑的陰霾，顯示矽晶圓需求仍持穩向上。環球晶上半年稅後純益 62.78 億元，每股純益已達 14.36 元，全年獲利動能可期。

雖然環球晶看好產業後市，但近期外資對矽晶圓族群看法保守，認為市場供需將趨於平衡，預期 2019 年與 2020 年，矽晶圓產品平均售價漲勢可能趨緩。