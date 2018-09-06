台股盤中—股王拖累蘋概股臉綠 傳產股抗跌 多空交戰10900

市場擔憂亞洲市場金融風暴再起，台股昨日相對抗跌，今 (6) 日補跌意味濃厚，加上股王大立光 9 月營收成長動能恐趨緩，拖累蘋概股表現，台股早盤最大跌點近 90 點，最低來到 10905.34 點，回測 10900 關卡，所幸傳產權值股包括台塑、南亞、中鋼、統一等力挺抗跌，指數盤中跌幅收斂，多空在 10950 點附近交戰。

電子三雄壓抑大盤表現，股王大立光 8 月營收雖創 9 個月新高，且訂單無虞，但產能已滿，9 月營收恐僅與 8 月相當，市場憂蘋概股動能恐減緩，大立光早盤股價跳空重挫大跌逾 7 %，盤中最低跌到 4515 元，拖累鴻海與台積電表現，股鴻海盤中更跌逾 1%，最低來到 79.1 元，創近 22 個月以來新低，台積電也在平盤下遊走，壓抑台股表現。

被動元件廠陸續公布 8 月營收紛紛創高，國巨首破百億，旗下奇力新也來到 20 億元之上；華新科、信昌電，也連 6 個月續創單月新高，早盤類股持穩平盤之上，但近中午時賣壓湧現，再度下殺，也拖累台股再度震盪。

電子族群走弱，但傳產股出頭力挺，台股力拚跌幅收斂，中鋼看好明年第一季盤價可望連 6 漲，今日股價漲幅 1% 左右，帶動鋼鐵類股逆勢抗跌；而食品股也在統一漲幅逾 1% 帶動之下，成為盤面上較為強勢的族群。

目前來看，國際情勢仍是干預台股短期走勢的最大因子，美國政府最快本周對自中國大陸進口、價值約 2000 億美元的產品加徵關稅，美國總統川普也表態目前不準備與中國大陸達成協議。

另外，近來新興市場貨幣危機蔓延，阿根廷、土耳其資產遭大幅拋售後，印尼盾也遭國際禿鷹放空，跌至 20 年低點，印度盧比也同步創歷史新低，若新興市場匯率崩盤，恐再重演 1997 年亞洲金融風暴，屆時台股也難逃其中，後續趨勢需多加關注。