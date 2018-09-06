〈北海道強震〉台旅遊團均安 雄獅安置百名滯留機場旅客

日本北海道今 (6) 日上午 3 點發生規模 6.7 級大地震，交通部觀光局指出，經詢問，雄獅、鳳凰、燦星、東南、五福、康福和喜鴻等主要日本線旅行社，截至上午 10 點無人員傷亡；雄獅 (2731-TW) 也表示，目前在當地旅遊共 419 名旅客，全體均安全無虞，必要時調整行程內容，而原訂今日從新千歲機場搭機返台的 3 團旅客將獲妥善安置並積極調度找尋替代航班返台。

雄獅說明，目前在北海道地區活動的旅行團共有 13 團，合計為 419 人，原訂於今日返台的旅客有 5 團，其中 3 團合計 104 位團員原訂從新千歲機場搭機返台，因新千歲機場關閉，將妥善安排旅客食宿、通知領隊協助照料，並積極調度找尋替代航班返台，後續持續關注機場開放狀況。

由於北海道當地如札幌、登別、洞爺湖、函館、富良野地區等地有部分停水停電，其中登別景點尼克斯海洋公園景點今日暫時關閉，雄獅指出，將依當地狀況調整行程。

另外，原定於今明兩日出發的團客，雄獅依航空公司退票規定和旅遊定型化契約的規定，辦理取消退費手續。

觀光局則指出，經詢問雄獅、鳳凰、燦星旅、東南、五福、康福、喜鴻和山富等主要日本線旅行社，截至 11 點，初步統計受地震影響延後返台旅行團約 25 團，旅客 764 人；取消行程旅行團 13 團，旅客 471 人。