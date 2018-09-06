奇力新8月營收創新高 電感、電阻需求續增 營收動能再添柴

奇力新 (2456)8 月營收突破 20 億關卡，創單月歷史新高達 20.22 億元，年增 75.51%(若去年同期包含美磊，營收則年增 42.65%)；累計 1-8 月營收 113.68 億元，年增 40.62%(若去年同期包含美磊，營收則年增 24.90%)。奇力新指出，集團內個別公司中，奇力新、美磊及旺詮，已連續兩個月同創歷史單月新高紀錄。個別公司來看，奇力新表示，本月出貨及接單動能仍穩定強勁，奇力新本月個別營收為 6.55 億元，月增 2.71%，年增 15.62%；累計 1-8 月營收 44.04 億元，年增 15.51%。美磊本月在高階顯卡、數據中心伺服器、高階固態硬碟產品出貨動能持續，出貨暢旺，個別營收為 3.14 億元，月增 0.08%，年增 18.51%；累計 1-8 月營收 20.55 億元，年增 3.88%。



在旺詮部分，奇力新指出，旺詮本月厚膜電阻需求仍持續暢旺，金屬板營收亦持續創新高，個別營收達 8.78 億元，月增 7.58%，年增 118.67%，再度刷新歷史新高紀錄；累計 1-8 月營收 46.13 億元，年增 60.85%。



而飛磁本月個別營收為 1.74 億元，月減 10.37%，年減 5.29%；累計 1-8 月營收 14.93 億元，年增 6.55%。奇力新提到，飛磁本月營收下降，主因為中國客戶出貨佔比提高所致，屬於客戶組合變動之常態，而本月飛磁仍以全產能出貨，待第四季個別站位去瓶頸完成增加產量後，營收將會有更上一樓的成長。



展望未來，奇力新認為，電感進入傳統旺季，積層類產品，大小尺寸 Molding 類產品及小尺寸 RF 電感接單依然暢旺；美磊因為客戶新案陸續量產，包括新一代顯卡、高階伺服器、高階固態硬碟產品陸續發酵，電感下半年營收動能可期；而在旺詮方面，目前電阻巿場需求仍大於供給，營收可望持續推升；飛磁在工業電源、歐美太陽能逆變器、高階伺服器電源、歐洲 / 中國及特斯拉電動車 / 插電式混合電動車等出貨帶動下，將有明顯放量。