蜜望實(8043)、新鉅科(3630)、志聖(2467)、國光(4142)、家登(3680)

蜜望實 (8043)：日系 MLCC 通路商，自結 6 月稅後純益 7,279 萬元，年增 426%，EPS 達 0.91 元，累計 5 月、6 月每股純益 1.52 元，年增逾 6 倍，已超過去年全年的 1.36 元之上，獲利呈現大躍進。股價跳空大漲，一度亮燈漲停 74.1 元。

新鉅科 (3630)：光學鏡頭廠，受惠高階鏡頭及 3D 感測鏡頭出貨，6 月營收創 51 個月來新高，加上出貨中國高階手機品牌升溫，第 3 季進入旺季，法人預估，單月將力拚轉盈。早盤翻紅一路上漲，挑戰前波高點 63.2 元反壓。



志聖 (2467)：PCB 及面板設備廠，第 2 季稅後純益 1.46 億元，季增 61.99%，年增 10.38%，上半年 EPS 為 1.58 元，年增 36%，且下半年接單旺，第 3 季獲利可望再上層樓。股價反彈並站回所有均線之上，朝上檔 28.75 元填息目標前進。



國光 (4142)：中國大陸爆發疫苗數據造假事件，國光的流感疫苗已經銷售大陸，具備國際最高製造標準 PIC/S GMP 規範，短期內雖無轉單效應，但未來將爭取利基。股價連 2 日放量衝高，一舉突破年線，盤中最高來到 20.95 元。



家登 (3680)：受惠半導體廠產能擴增，帶動光罩傳送盒及晶圓傳送盒系列出貨量穩定攀高，第 2 季營收季增 7.8%，毛利率也將隨出貨拉升，獲利可望優於第 1 季。外資連 2 日買超，股價突破年線之上，挑戰 40 元關卡反壓。

