聯亞Q3出貨動能復甦 營運展望看俏

光通訊元件廠聯亞 (3081-TW) 受惠 8 月營收表現亮眼，睽違 7 個月後重回 2 億元大關，加上第 3 季矽光產品出貨動能可望持續復甦，激勵其今 (6) 日逆勢走揚，股價開高走高，盤中一度大漲近 7%，成功收復季線。

展望第 3 季，聯亞表示，矽光 100G 產品已經在 6 月恢復正常生產，預計第 3 季矽光營收將較第 2 季明顯成長，400G 產品目前正由客戶測試驗證中，有機會在第 3 季底、第 4 季初進行試產。

法人指出，聯亞受惠第 3 季矽光產品恢復出貨量能，相關營收年增率有機會持平，預估第 3 季營收可達 6 億元，季增幅度近 2 成，毛利率則可望季增 5 個百分點，單季每股純益上看 2 元。

聯亞第 2 季營收為 5.03 億元，季減 12.99%、年增 4.94%；稅後純益 1.46 億元，季減 19.34%，年增率持平，每股純益 1.62 元。營收及毛利率下滑，低於聯亞當初預估與第 1 季持平表現。

若投資人看好聯亞後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如： 聯亞國泰 7C 購 01(736839-TW)、聯亞群益 81 購 02(738285-TW)、聯亞元富 83 購 02(739352-TW) 等。

聯亞相關權證。資料來源：鉅亨網整理

聯亞當日走勢圖



