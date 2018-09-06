北海道強震近300萬戶停電 三菱製鋼傳火災

週四 (6 日) 凌晨，日本北部北海道地區發生強烈地震，造成近 300 萬戶家庭停電。島上主要機場的航班已被取消，鐵路服務已經暫停。

地震發生在凌晨 3 點 08 分，震度為 6.7，深度 37 公里，目前沒有引發海嘯的危險。震央位於北海道西南部的膽振國地區。

清晨的地震造成北海道 295 萬戶家庭停電。札幌的多處交通號誌停擺，新千歲機場也關閉，所有航班將因建築物損壞而取消。鐵路電車方面，JR 線、函館市路面電車、札幌市營地鐵也都停駛。目前尚不清楚何時能恢復營運。

造成停電的原因是北海道地區的火力發電廠在地震後緊急停機，發電量與使用量失衡造成境內停電，火力發電廠何時能重啟還不清楚。北海道的三座核電廠目前也已經停止服務。當地震發生時，北海道電力公司的泊村核電廠外部電源斷電，但因 1 號機至 3 號機組正在接受安全審查，處於停機狀況，反應爐內沒有核燃料，因此目前未傳出異狀。

另外，據當地消防部門表示，位於北海道室蘭市的三菱製鋼 (5632-JP) 特殊鋼鐵工廠的設備破裂引發火災，已出動消防車滅火，目前沒有人員傷亡的報告。

目前，日本的自衛隊已經部署了 4,000 名人員開始進行救援工作。首相安倍晉三表示，「在適當的時候將派遣多達 25,000 人來進行救援。」

日本氣象廳警告，該地區可能在未來一週還有可能受到類似規模的地震襲擊。「特別是在未來兩到三天內，該地區容易再發生大地震，」氣象廳發言人表示。