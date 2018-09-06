京東股價週三暴跌近11% 近兩日市值蒸發近70億美元 恐遭集體訴訟

中國電子零售商京東 (JD-US) 股價在週三 (5 日) 暴跌 10.64%，本週連兩日重挫，收 26.3 美元，兩日累計跌幅超過 15%，市值損失近 70 億美元。

週三稍早，美國 3 家律師事務所 Rosen、Schall 及 Pomerantz 宣布，將代表京東的股東，調查京東是否在披露劉強東案情上失實，並邀請遭受損失的股東參與調查，也可能提出集體訴訟。

京東執行長劉強東上週因性侵指控，在明尼亞波利斯被捕，並於第 2 天被無保釋放，之後返回中國，尚未遭到檢方指控。據當地警方表示，案件處於調查初期。

京東 2 日發表聲明指出，劉強東在美國商務活動期間，遭遇到「失實指控」，經過當地警方調查，「未發現有任何不當行為」。正是這個說法帶來疑慮，可能因此面臨股東的集體訴訟。

據先前報導，劉強東委任的美國律師 Joseph S. Friedberg 表示，警方在隔天就讓劉強東無保釋放，通常意味著不會遭到起訴，他也堅信劉此後不會受到任何起訴。

京東週三盤前就已經下跌超過 6%，開盤後跌幅擴大，午盤跌幅一度超過 11%，逼近 26 美元，之後跌幅略減至 10.64%，收 26.3 美元，收盤價創去年 1 月 9 日以來新低，今年以來下挫 37%。

劉強東在 2004 年創立了京東，並將其所有權變為價值數十億美元的股份，控制著公司 80% 的投票權。他在涉案之後帶來公司發展不確定性增加，Stifel 分析師將這檔股票降評，目標價也由原先的 48 美元下修至 39 美元。

Stifel 分析師表示，投資人會把這則案件視為額外的風險，在接下來一段時間內，這些負面情緒預計還將打擊股價。

另一方面，分析師也認為，此事無論如何都會打擊京東的聲譽，不利他們在中國的發展。亞州協會資深研究員 Isaac Stone Fish 指出，這起事件對劉強東和京東而言，，都會帶來負面影響。即使最終指控罪名不成立，因為負面的新聞，也將鈼散京東的注意力。