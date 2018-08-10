若美國對銀行進行制裁 俄羅斯：我們會視為經濟戰

俄羅斯總理 Dmitry Medvedev 今 (10) 日表示，若美國試圖對俄國銀行的業務運作、外匯交易，施加禁令，「我們會將之視為經濟戰的開戰宣言」。

美國日前宣布，俄羅斯於英國使用神經毒劑，暗殺前間諜未遂，因此將於 8 月底前，對俄國祭出新制裁，該消息使俄羅斯盧布兌美元大跌。

台北時間週五下午 5 點 30 分，CNBC 數據顯示，美元兌盧布上漲 0.03%，至 66.66。

根據路透社報導，Medvedev 示警，假如華盛頓當局試圖對俄國銀行的業務運作、外匯交易，施加禁令，莫斯科將對美國採取經濟、政治上的報復措施。

Medvedev 強調，如果美國挑起經濟戰，俄羅斯一定會有所反應，「這是必要的」。

美國國務院週三表示，俄羅斯在今年 3 月，於英國使用神經毒劑，暗殺前雙面間諜、現為英國公民的 Sergei Skripal 及其女兒 Yulia Skripal。

國務院發言人 Heather Nauert 透過聲明指出，美國判定普丁政府違反國際法，使用生化武器，對付英國公民。

Nauert 說，美國對俄羅斯祭出的新制裁，將於 15 天通知期後生效。

俄國否認犯下這起暗殺事件，俄國駐美大使館發布聲明反駁，稱並無證據支持華盛頓的調查結果。