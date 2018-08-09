華孚上季獲利報喜 單季0.43億元寫10季次高紀錄 EPS0.26元

金屬機殼廠華孚 (6235) 公告半年報，第二季獲利在業績創高之下大躍進，單季稅後盈餘 4267 萬元，較首季與去年同期均為轉盈的局面，並創 10 個季度次高紀錄(剔除 2016 年第四季上海廠處分利益)，EPS 為 0.26 元，表現優於市場預期。累計上半年稅後 3090 萬元，較去年同期轉盈，EPS 0.19 元。去年上半年每股虧損 0.11 元。



華孚轉型新能源車領域之後，近年成果顯著，去年佔總營收達到兩成，今年上半年已逾三成，加上筆電金屬機殼滲透率提升，帶動該公司今年單月營收站穩 3 億元大關，第二季營收以 8.99 億元，創歷史次高紀錄，也順利使公司再度轉虧為盈，EPS 為 0.26 元。



事實上，華孚雖受匯率的變動時有虧損，但本業近年始終處於獲利局面，去年第四季在業績超過 9 億元創高的帶動下，本業獲利站上 1 億元大關，顯示其轉型調整績效的成果。



而美系電動車大客戶特斯拉 (Tesla) 在 6 月份開始大舉拉貨 Model 3 零組件，單月拉貨數量超過 2 萬套，第三季動能持續，成為華孚 7 月業績一舉以 3.6 億元刷新紀錄的主要動能之一。據悉該公司包括美、歐、日、中市場的新能源車客戶陸續進場，後市展望樂觀。