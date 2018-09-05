創意8月營收12.21億元 不如市場預期 Q3營收預估恐難達標

近兩日因市場傳出，IC 設計服務大廠創意 (3443)，8 月營收將超過 13 億元，創下單月歷史新高，甚至第三季單季營收有機會挑戰 40 億元大關，為此，帶動今日股價大漲 30 元，但盤後公布的創意 8 月營收卻僅只有 12.21 億元，不單未創新高，且不如預期。近來市場關於創意的利多訊息甚多，包括自 8 月起營收可以逐月創新高，第三季單季營收可高達 40 億元，而接近廠商即將公布單月營收的近日，更因上述利多加持，創意股價不單再度守穩 300 元大關，更在今日隨買單大舉敲進，大漲 30 元，以 335 元作收。



但盤後創意公布的數字，卻明顯不及市場期待值，8 月營收 12.21 億元，雖然年增 7.46%，月增 10%，但並無預期達到 13 億元以上，也沒有刷新單月營收的新高紀錄，即使 9 月營收創新高，但合計第三季營收還是極度難達到 40 億元，明顯不如市場預期的好。