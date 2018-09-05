智慧家庭＋二合一電腦鍵盤發威 群光8月營收刷新紀錄 Q3料將登峰

群光 (2385) 公告 8 月業績，單月營收創歷史新高，達 86.7 億元，月增 12.3%，年增 21.3%。累計前 8 月營收達 552.26 億元，再寫同期新高，年增 13%。法人分析，群光因擁有整合 WiFi 及影像技術的研發能力，對於跨入物聯網應用產品具競爭優勢，加上挑選產品的眼光精準，因此在相關的智慧科技產品成長動能起飛前佔得先機。



隨著智慧連網生活逐步普及，多項智慧家庭產品如無線網路攝影機、寵物餵食機，以及智慧音箱等，在消費性電子產品市場上扮演著小兵立大功的角色，成長力道優於市場預期，也帶動群光相關產品的成長率優於去年同期，推升該公司 8 月合併營收創下歷史新高。



法人指出，群光第三季營收除受智慧家庭產品拉抬之外，因開學季來臨，附加價值較高的二合一電腦鍵盤成長動能亦強，預估該公司本季營收將創歷史新高，獲利也將較上季成長。