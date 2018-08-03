〈創意法說〉Q3營收估增2位數 毛利率微降 上調全年比特幣營收比重

委託設計廠創意 (3443-TW) 今 (3) 日召開法說會，展望下半年，總經理陳超乾表示，第 3 季預期營收可望較第 2 季有 2 位數成長幅度，其中委託設計與量產都會成長，量產成長幅度 2 位數表現較好，但也因量產比重增加，且委託設計 (NRE) 當中設計定案 (Tape out) 比重較高，預期毛利率將較第 2 季減少，全年營收將較去年成長 15-20%，維持年初預估，但比特幣市況回溫，客戶拉貨成長，全年營收比重上調到 20-23%，優於原先預估。

陳超乾強調，全年成長幅度，與年初看的一樣，可較去年成長 15-20%，而獲利成長幅度將大於營收，整體營收與獲利成長幅度，都可優於去年，尤其是今年 NRE 營收大幅成長，可望推升獲利表現。

陳超乾也上調今年比特幣營收貢獻度，從原先的 15%，增加了 5-8 個百分點，貢獻度可提升到 20-23%，但他坦言，受到美中貿易戰影響，既有的一些專案與營收表現不如預期，因此全年營收成長目標，維持與年初一樣的情形。

陳超乾認為，今年 NRE 營收有很大的成長幅度，估可有 5 成，其中包含 7 奈米的比特幣、12 奈米消費性產品，16 奈米的機器學習、AI 專案，另外 16 奈米還有 5G 大客戶案子進行中，以及 AI 客戶的 AI 產品。

創意去年開始有 7 奈米盈收入帳，陳超乾預期，今年 7、16 奈米營收將占 NRE 比重過半，7 奈米將逐步取代 16 奈米，成為市場主流。

就今年而言，他強調，下半年營收仍可優於上半年，上下半年營收比重，將為 41-43% 與 57-59%，以此來看下半年營收可望較上半年成長 33-44%，全年營收可望較去年成長 15-20%，將達 140-146 億元。