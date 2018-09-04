美廉社新店型定位「超商餐廳」搶攻市占率成長

三商 (2905-TW) 轉投資三商家購今 (4) 日宣布，開出全新品牌「SimpleCITYMart 美廉城超」內湖店，不僅是一個全新店型，也象徵美廉社從簡樸的社區超市進階成為城市裡的超商餐廳，藉此導入上班族、通勤族等新客源，三商家購表示，目標 1 年後旗下所有品牌共將開出 100 個新店點，藉此持續擴展市占。

三商家購旗下有社區型超市「美廉社」644 家，折扣超市型態「三商大美超市」4 家，有機店「心樸市集」1 家，以及「優樂冰淇淋」3 家，目前 SimpleCITYMart 美廉城超在北市已有 2 家，除了今日亮相的內湖店，另外有 6 月設立的 6 坪大的忠孝體驗店。

SimpleCITYMart 內湖門市 70 坪營業面積中，超商零售區和現做餐飲區各占一半，零售區主打上班族一天生活所需食品、飲料、麵包和零食，共 1200 支商品，其中 20% 是三商家購進口和自有品牌商品。

而現做餐飲區主打來自五星級飯店的法式料理主廚，替上班族打造無國界風味的異國餐點多達 40 款，咖啡師則有 10 年以上連鎖咖啡店經驗，強化現煮咖啡商品。

三商家購強調，美廉生活圈是將過去瞄準的家庭需求商機轉向個人需求，提供每日三餐飲食和休閒飲品，以上班族最短距離的能量補給站為定位，以美廉生活圈型態目標在 1 年後旗下所有品牌共要新增 100 間。