中元節、開學季加持 創業家8月營收年增26% 9月迎中秋食品買氣湧現

創業家 (8477)8 月份營收達 4.09 億元，年增 26.46%；累計 1-8 月份營收 32.39 億元，年增近四成。創業家表示，8 月份歸功於中元節帶動食品類顯著成長，中元大宗採購趨勢逐漸由實體轉向虛擬，好吃市集 8 月份訂單數較去年同期成長超過 7 成；生活市集、3C 市集則透過開學季挹注外宿家居用品、家電類訂單倍增，機車、電動車、平板電腦等高單商品買氣湧現。而在 B2B2C 松果購物部分，創業家提到，松果購物行動端業績佔比高達 8 成，8 月份多波大雨帶動宅商機發燒，帶動松果購物首度單月交易額突破 8,000 萬元，再創單月交易額新高紀錄，較去年同期成長 148%。



創業家兄弟共同創辦人吳佩雯表示，布局網購旺季，將以數據活用串連廠商備貨及預測買氣，並以 CRM 深入探勘消費軌跡，再以點數及數位服務加深黏著度，再創會員經濟的新爆點。展望 9 月份，旗下生活市集、好吃市集、3C 市集中秋食用品買氣湧現，看準鮮食配送需求爆發，結盟全家便利商店「冷凍店取」加碼回饋萬元取貨好禮；松果購物則用服務力拼市佔率，全站免運外再攜手 7-ELEVEN 推出超取免運吸客，為年底旺季備戰，深耕基礎建設強化成長彈跳力道。

