〈新南向困境與優勢〉台灣出口東南亞占比20%成天險？原來是未簽FTA害的

為降低台灣對中國大陸的經貿依賴，蔡英文總統力推新南向政策，不過，根據 CRIF 中華徵信所今 (5) 日最新公布的調查顯示，東南亞市場占台灣出口貿易比重，長年一直在 18 到 19% 之間，始終無法突破 20%，主要是未簽 FTA 影響，不過，在新南向政策持續加強力道鼓勵下，樂觀預估最快 2020 年可能會突破 20% 瓶頸。

根據近 5 年台灣 550 大集團前往東南亞投資概況可看出，無論投資總家數或營收收額皆正向成長，稅後純益則持平。

CRIF 中華徵信所調查報告顯示，投資總家數從 2012 年的 856 家，一路成長至 2016 年的 1022 家，成長將近 20%。營收收額則從 2012 年的 19,458.63 億元成長至 24,411.83 億元，成長逾 25%，投資潛力驚人。

不過，中華徵信所總編輯劉任表示，台灣全年度的出口總額已達 3000 億美元，但出口東南亞占台灣總出口比重 18-19% 間，出口相當平穩。

劉任進一步指出，細看東南亞近 5 年占台灣出口貿易總額，自 2013 年的 19% 後，一路維持在 18% 多，穩定但始終無法突破 20% 瓶頸。

劉任表示，台灣對東南亞出口占整體出口比重至今仍難以跨越 20%，原因相當複雜，其中一個因素是受限國際情勢，台灣與東南亞國家沒簽雙邊或多邊 FTA(自由貿易協定)，台灣仍有關稅障礙所致。

但是劉任說，「當年台灣對中國大陸出口，花了 13 年才來到 4 成，東協市場看來還是很有潛力。」他表示，在新南向政策持續加強力道鼓勵下，台商目前在馬來西亞、印尼陸續啟動大型投資案，隨著台商投資家數與營收不斷成長，樂觀預估最快 2020 年可能會突破 20% 障礙。