受香港銀行業升息預期拖累 港地產股集體重挫 融創跌逾7%

受香港銀行業升息預期拖累，港股地產股今 (5) 日集體走低，午盤後跌幅擴大，截至發稿，建業地產 (0832-HK)) 跌 7.018%，新城發展 (1030-HK) 跌 6.678%，龍光地產 (3380-HK) 跌 5.765%，恒大跌 5.072%，融創 (1918-HK) 跌 7.619%，萬科企業 (2202-HK) 跌 4.097%，碧桂園 (2007-HK) 跌 4.6552%；九龍倉 (0004-HK) 跌 1.121%，長實 (1113-HK) 跌 2.923%，新鴻基 (0016-HK) 跌 3.293%，恒基 (0012-HK) 跌 2.331%，會德豐 (0020-HK) 跌 1.927%，信和置業 (0083-HK) 跌 1.064%。

融創跌逾 7% (圖：新浪財經)

分析指出，香港市場升息預期正不利房地產行業，其中，華僑永亨銀行將上調港幣儲蓄存款利率至 0.25%，今日起生效，為 2008 年以來首次。

華僑永亨銀行昨 (4) 日將港幣儲蓄存款利率由 0.01% 上調至 0.25%，為海嘯後近 10 年來首見，為港銀行業揭開升息序幕。業界不排除其他存款基礎較小的銀行會跟隨調整存息，同時反映上調最優惠利率 (P) 的時機步步逼近。

香港 3 間發鈔行於這兩天已爭相上調港幣定存利率，吸納長線資金及跨年資金。中銀香港 (2388-HK) 昨加 3 個月及半年港幣存款利率，3 個月微加 0.05 個百分點至 1.7%；6 個月年利率更上調 0.1 個百分點，最新報 1.9%。

渣打於本週初調升 3 個月年利率 0.3 個百分點至 1.6%；利率與同日升息的滙豐看齊。渣打的 6 個月年利率更上調 0.4 個百分點，跟中銀相同，且超過滙豐的 1.8%。