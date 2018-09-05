港股重挫729點 交投回升至近952億港元

9月5日，港股再現反覆。繼昨日上揚260點後迫近28000點關口，今天卻大幅下挫。跟隨外圍疲軟，港股低開184點，之後跌幅持續擴大，中午在27500點左右略見回穩，但下午跌勢再次擴大，於下午15:30左右跌至全日低位27208.34點，於27200點關口稍現支持；已迫近8月16日的低位27100點水平。全日波幅653點；隨後尾市跌幅略為收窄，收市報27243.85點，跌729.49點或2.61%，成交金額回升至951.9億港元。

隔晚歐洲三大股市向下，美股亦小幅下滑，投資者繼續對新興市場憂慮續升溫，中國8月財新服務業PMI降至10個月低，貿易磨擦陰霾未散，市場氣氛薄弱，觸發港股今日大跌市。國際金融協會(IIF)發表報告，指8月流入新興經濟體的外資降至22億美元，貿易緊張局勢升溫令投資組合經理感到緊張。

恒生國企指數收市報10645.7點，跌244.93點或2.25%。

9月恒生指數期貨於下午15:56報27171點，跌711點，未平倉合約12.1萬張。

10月恒生指數期貨報27155點，跌720點，未平倉合約566張。

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