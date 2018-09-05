【大行報告】交銀：内房8月銷售環比增長仍低 偏好華潤置地(01109-HK)

交銀國際發表中國房地產行業報告指，根據CRIC的初步數據，2018年8月份，中國前50/100大開發商的合約銷售同比增長47%/53%，主要是由於去年同期基數較低。然而，該行看到近幾個月銷售勢頭環比轉弱，前4/30大開發商銷售環比下降15.2%/1.6%。此外，一些過去幾年表現搶眼的房企在8月也表現落後，包括旭輝(00884-HK)(評級買入)、龍湖(00960-HK)和龍光(03380-HK)(評級中性)，8月銷售額分别環比下降27.2%、15.8%和32.2%。
另外，該行註意到表現優於同業一些房企在8月份加大推盤力度或進入新城市，包括世茂(00813-HK)(評級買入)、新城(01030-HK)(未評級)和正榮(06158-HK)(未評級)。
報告表示，由於政策收緊和股市波動導緻去化放緩且市場情緒疲軟，預計土地和房地產市場將繼續降溫。認為9月份的焦點是市場對新推盤的反應，特别是在9月的最後一週(即黃金週前一週)，可能會有更多的信號顯示市場是否進一步走弱。同時，該行繼續偏好未來幾個月新盤貨源穩定、銷售目標鎖定率高和財政健康的開發商，包括華潤置地(01109-HK)(評級買入)。
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